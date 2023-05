Bruce Springsteen se srušio na pozornici usred nastupa, u pomoć mu pristigli ostali članovi benda

Slavni Boss, legendarni glazbenik Bruce Springsteen (73) zabrinuo je obožavatelje na nastupu u Amsterdamu kada se iznenada samo srušio na pozornici. Naime, pjevač se spotaknuo tijekom jedne od izvedbi dok se pokušavao popeti stepenicama na binu u amsterdamskoj Johan Cruyff Areni. Nesretni pjevač promašio je jednu stepenicu i pao, a obožavatelji su u tom trenu ostali šokirani, zabrinuti za glazbenika.

U pomoć su mu odmah pristigli ostali članovi benda koji su mu pomogli s gitarom koja mu je bila oko vrata, a na koncu je glazbenik uspio ustati uz pomoć nekolicine njih. Obožavatelji su odahnuli kad se pjevač ustao s osmijehom na licu pa je dočekan s velikim aplauzom gomile. Srećom, nije podlegao nikakvim ozljedama tijekom pada.

Nakon što je ustao, u šali je rekao: "Laku noć svima", prije no što je ponovno uzeo svoju gitaru u ruke i nastavio s koncertom.

Incident se dogodio na koncertu prošlog tjedna dok je glazbenik zajedno s E Street Bandom pjevao hit pjesmu "Ghosts". Međutim, video se tek ovih dana počeo masovno širiti Twitterom.

Bruce Springsteen took a nasty fall during a concert in Amsterdam on Saturday but was able to finish the rest of the concert. pic.twitter.com/bFXxwzGl9M