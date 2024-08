Brozović je noćni život zamijenio za obitelj, a postoji i jedna bitna razlika između njega i brata

Nakon emotivnog oproštaja od Domagoja Vide, od hrvatskog dresa će se oprostiti i Marcelo Brozović, doznaje Večernji list. Veznjak Al-Nassra obavijestio je vrhušku HNS-a i izbornika Dalića kako je utakmica protiv Italije bila njegova posljednja za hrvatsku. Zanimljiva odluka s obzirom na to da je 32-godišnjak u svojoj reprezentativnoj karijeri skupio 99 nastupa, ali Brozović se odlučio protiv nastupa u nadolazećoj Ligi nacija u kojma bi skupio jubilarni stoti nastup. HNS je službeno potvrdio odluku koja je neko vrijeme sazrijevala u jednom od tzv. senatora reprezentacije te je konačno prelomljena ovih dana, pisao je gol.hr.

Nogometni reprezentativac Hrvatske Marcelo Brozović, koji ima i nadimak 'Turopoljski top' prošle je godine prihvatio ponudu doprvaka Saudijske Arabije Al-Nassra prema kojoj je zarađivao nešto više od 33 milijuna eura po sezoni. Brozović je odrastao u nogometnoj obitelji, otac Ivan svoju ljubav prema nogometu prenio je na sinove. Oba su bila iznimno talentirana, no Marcelo je bio znatno uporniji nego stariji brat Patrik. Brozović je veliki zafrkant i brojne su priče o njegovim dogodovštinama. Kao urbane legende kruži i priča kako je Broz znao navečer odigrati derbi talijanskog prvenstva protiv Juventusa, a već nekoliko sati poslije "udarati" pikado s prijateljima iz djetinjstva u omiljenom kafiću u Velikoj Gorici. Baci nekoliko partija, okrene nekoliko rundi, ode na avion i - evo ga drugi dan na treningu. Kao da se ništa nije dogodilo.

Iako i dalje zaigra pikado i fliper, Brozović je u jednom trenutku prije otprilike sedam godina shvatio da ne može više pretjerivati s izlascima i ruženjem. Potkraj 2016. godine oženio se djevojkom Silvijom, s kojom je 2017. dobio kćer Auroru, a dvije godine kasnije i sina Rafaela. Od tada je doveo svoju disciplinu na optimalnu razinu te postao jedan od najboljih zadnjih veznih na svijetu u proteklih pet godina.

- Supruga mi je najveća podrška u svemu, puno sam stvari postigao upravo zbog nje - kazao je na tu temu Brozović kojeg su djeca tješila i nakon poraza od Argentine u polufinalu SP-a u Kataru. Nogometaš je suprugu Silviju Lihtar upoznao 2012. u rodnoj Velikoj Gorici, a ona je tada živjela u naselju pored, Kobilić. Dok je Marcelo igrao u Dinamu, nakratko su prekinuli vezu, ali ubrzo su shvatili da ne mogu jedno bez drugoga. Silvija je studirala biologiju na Prirodoslovno- matematičkom fakultetu u Zagrebu, a Marcelo je odmah pao na njezine čari. Nakon četiri godine veze vjenčali su se na privatnoj ceremoniji kod matičara u Velikoj Gorici, a svog supruga vjerno bodri na utakmicama. Marcelo i Silvija zajedno imaju dvoje djece, kći Auroru i sina Rafaela.

- Lijepo nam je. Privukla me je izgledom. Stvarno je pametna. Studirala je biologiju na PMF-u- rekao je jednom prilikom nogometaš pa dodao: - Zahvaljujući Silviji, u Milanu smo stvorili drugi dom. Ona svakodnevno dobre stvari čini još boljima. Puno mi znači što me, kad dođem kući s treninga, čeka netko tko me potpuno razumije i pun je ljubavi. U životu sportaša vrlo je važno imati osobu koja podnosi sve žrtve i odricanja zbog naše karijere.

