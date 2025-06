Brojne Hrvatice žele ovu sobu koju Kim Kardashian ima u svojoj vili, ali automobil koji vozi mnogima je najružniji na svijetu

Slavna reality zvijezda Kim Kardashian odlučila je svojim pratiteljima na Instagramu pružiti ekskluzivan uvid u svoj luksuzni ormar smješten u vili, prema navodima, vrijednoj 60 milijuna dolara. Ova impresivna prostorija, daleko od običnog ormara, predstavlja pravi raj za ljubitelje mode. Opremljena brojnim ormarima i policama, ova garderoba često služi kao kulisa za njene društvene mreže.

Centralni dio prostorije krasi elegantni stol s ladicama za pohranu nakita i modnih dodataka, dok stakleni ormari ponosno izlažu njezinu kolekciju cipela, kaputa i torbica. No, Kim nije stala samo na garderobi - pokazala je i dio svoje automobilske kolekcije, uključujući kontroverzni Teslin Cybertruck. Ovaj futuristički automobil izaziva podijeljene reakcije: dok ga mnogi smatraju jednim od najružnijih vozila na tržištu, drugi ga obožavaju zbog povezanosti s Elonom Muskom i predsjednikom Donaldom Trumpom. Zanimljivo je da čak i Trumpova unuka posjeduje ovaj jedinstveni automobil.

Podsjetimo, Kardashian je prošle godine iznenadila mnoge izborom modnih detalja na jednom posebnom događaju. Naime, Kim se na 'LACMA Art And Film Gala' pojavila u bijeloj haljini s dubokim dekolteom, a kombinaciju je začinila ogrlicom s golemim križem koji je nosila i princeza Diana. Taj križ princeza je nosila davne 1987. godine, a bio je u vlasništvu njezina prijatelja, Naima Attallaha. On joj ga je posudio.

Nakon što je križ na aukciju stavljen 2023. godine, gotovo 200.000 dolara za njega je dala upravo Kardashian. Čim su se fotke s ovog događaja pojavile na portalima, ljudi su na društvenim mrežama počeli pisati kako je njena kombinacija vulgarna.

'Znači usudila se taj križ iskombinirati uz ovu haljinu! Needucirana, narcisoidna osoba bez mozga', 'Može li izgledati ljigavije? Umjetna je od glave do pete!', 'Savršen primjer elegancije protiv kiča', 'Diana je to bolje iskombinirala. Zna li Kim to napravit?', pisali su ljudi fanovi princeze Diane.

VIDEO Naša glumica otvoreno o bolesti: Moram piti terapiju. Ne mogu terapiju uzeti danas, pa dva dana preskočiti