Britney Spears se obrušila na autore dokumentaraca o njoj: Licemjerni su, rade istu stvar kao oni koje kritiziraju

Pop pjevačica Britney Spears (39) rijetko se oglašava o svom životu, no nakon izlaska dokumentaraca o njezinom životu, onih New York Timesa i BBC-ja, učinila je to jednom ili dvaput, a sada je ponovno objavila video. Naime, dokumentarci su ponovno u fokus stavili pjevačicu i njezinu bitku za skrbništvo nad njom, koje još uvijek ima njezin otac, Jamie Spears. To je tema o kojoj očito ni sama Britney više ne voli slušati.

Snimila je video u kojemu pleše u kratkim hlačicama i crvenom topiću, a zatim progovorila o dokumentarcima 'Framing Britney Spears' i 'The Battle for Britney Spears'.

"2021. je definitivno bolja od 2020., ali nisam znala da će biti ovako. Toliko dokumentaraca i tuđih mišljenja o meni... Mogu reći da sam jako polaskana. Ti su dokumentarci jako licemjerni. Kritiziraju medije, a onda rade istu stvar. Iako sam imala jako teških trenutaka u životu, puno više ih je bilo predivnih, no čini se da svijet više zanima ono negativno, nažalost", kazala je Britney i nastavila:

"Zar ovo ne bi trebala biti branša i društvo koje se bavi budućnošću? Zašto isticati najgore trenutke mog života iz davne prošlosti?", zaključila je i dodala da se veseli mnogim putovanjima ovo ljeto i plesu u različitim studijima.

Foto: Screenshot

Podsjetimo, ova 39 - godišnjakinja je zbog cijele situacije oko skrbništva već neko vrijeme na sudu. Iako po javnosti dostupnim dokumentima nije riječ o osobi koja je sposobna sama donositi odluke o sebi ili svojim financijama, Spears traži da tu ulogu preuzme netko drugi, a ne njezin otac Jamie. Britney je zatražila da skrbništvo preuzme Jodi Montgomery koja je u tu ulogu uskočila kad joj je otac bio bolestan 2019. Jamie se s time slaže, ali on će i dalje ostat zadužen za financije. Inače, mnogi fanovi pjevačice nisu uvjereni da sama odlučuje što će objaviti. Najviše zbog toga što joj je otac Jamie Spears, s kojim je upravo zbog toga na sudu - skrbnik. Jamie se između ostalog brine za njezine financije, a sumnja se da je zbog njegovih odluka prošle godine izgubila čak 300.000 dolara.

