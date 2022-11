Britanci je obožavaju ocrnjivati, a njezin svijet se srušio i pala je u depresiju kad ju je suprug prevario s kolegicom

Prošao je Dan mrtvih, uskoro će početi opjevani zagrebački Advent, je li već vrijeme za božićne filmove? Ne, nije. Nije svaki dan Badnji dan, kao što je govorila moja baka, sreća je lijepa samo dok se čeka, i tome slično. Sjetila sam se božićnih filmova jer sam razmišljala o tome kako je Emma Thompson nepogrešiva glumica, možda britanski pandan Meryl Streep.



Gledala sam Emmin najnoviji film "Good Luck to You, Leo Grande" (Nek ti je sa srećom, Leo Grande, 2022.), jedan od najbrutalnije iskrenih filmova o naoko seksualnom, a zapravo emocionalnom životu starije žene. A to kako je Emma prije gotovo dvadeset godina odglumila razočaranje žene na pragu srednjih godina, koja se više ne trudi biti atraktivni, seksi upakirani komad i upravo na Božić, pred djecom, shvati da je muž vara, to je njezin nezaboravni glumački tour de force. Jedan od najbolje odglumljenih prizora u novijoj filmskoj povijesti. Ujedno i najrealističnija, najuvjerljivija epizoda kolažnog Božićnog klasika "Zapravo ljubav" (2003.).