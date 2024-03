Branko iz 'Ljubav je na selu' odustao od svadbe: 'Slomljen sam, ostavila me bez riječi'

Branko Jurković sudjelovao je u prošloj sezoni 'Ljubav je na selu' gdje je na romantično putovanje poveo Smilju. Ona je, kako je tada govorio, bila žena za njega, no nažalost, veza nije uspjela. Branko se tijekom snimanja dopisivao s drugim ženama, što mu je Smilja uvelike zamjerila. Iako od ljubavi u 'Ljubav je na selu' za njega ništa, Branko je svoju srodnu dušu pronašao nakon izlaska. Kako je rekao za RTL.hr, spremalo se i vjenčanje. Sada je otkrio da od toga ipak ništa.

"Otišla je, zeznula je sve. Otišla je bez pozdrava. Kada sam ja otišao na posao, ona je otišla. Ne znam zašto. Nismo se svađali. Bili smo jako složni. Zbog svog odlaska me slomila, uništila me. Srce mi je slomljeno, povrijeđen sam, rekao je Branko te se potužio kako je slomljena srca.

Zaručnica ga je ostavila na Valentinovo i točno deset dana prije vjenčanja. Naime, trebali su se vjenčati 24. veljače, sve je bilo dogovoreno - matičar, sala, kolači...

"Ponizila me, ne samo pred ljudima, nego i pred Bogom. Da smo se mi svađali, onda bih nešto i rekao. To joj ne mogu nikada oprostiti, a volim je više od sebe", naglasio je i dodao kako mu je vratila prsten. "A što mi to vrijedi", utučeno govori Branko.

"Nisam nikada izgubio vjeru u ljubav iako me srce boli za njom. Srce mi je sišlo u pete, neću se nikada oporaviti. Iznenadila me, ali što ću, život ide dalje", zaključio je.

VEZANI ČLANCI:

Inače, Branko je prije samo dva mjeseca govorio kako je jako zaljubljen, i pripremao je svadbu.

- Ona je Mirjana, inače je iz Zagreba. Došla je živjeti k meni. Vjenčat ćemo se u Požegi kod matičara jer ne možemo u crkvi budući da smo oboje bili u crkvenim brakovima. Presretan sam. Volimo se kao mala djeca. Mislim da je to to. Ma, sto posto sam siguran - ispričao je Branko.

- Ovakvu ženu ne bih našao nigdje, za sve sposobna, radišna, nemam što reći. Sretno smo zaljubljeni, i ona i ja. Moja djeca su je prihvatili kao da im je rođena majka.

Kada je došao u show odmah na početku je ispričao kako je bio u braku 20 godina, a prije nekoliko godina supruga mu je iznenada preminula i to ga je shrvalo. Teško je podnio samoću nakon smrti supruge i zato se i prijavio u ovaj show kako bi pronašao srodnu dušu. Nadao se kako će u showu upoznati ženu svojih godina, duge kose, koja je iskrena, dobra i radišna. Tada je izjavio kako bi svojoj partnerici pružio sve što ima, a ne bi joj prešao preko laži i prevare.

- Kad sam vidio 'Ljubav je na selu', tada sam bio godinu i nešto bez supruge, kako je umrla. Odlučio sam pošto imam još dva maloljetna djeteta... Najviše sam išao na 'Ljubav je na selu' da nađem neku srodnu dušu da bi bila uz mene, da bi mi dala podršku da možemo tu djecu dići na noge i dati im kao i ovim drugima kruh u šake, da budu ljudi - ispričao je Branko na početku showa razloge zbog kojih se prijavio u "Ljubav je na selu".

VIDEO: Dado Topić otvoreno o pjesmi Baby Lasagne: 'Totalni promašaj'