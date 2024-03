Bijesni obožavatelji popularne platforme prijete otkazivanjem pretplate zbog serije o porno glumcu

kviz joker

Uzbuđenje do samog kraja! Dotaknuo je 15.000 eura, pa pao na nulu, a kući je na kraju otišao sa 100 eura

U kvizu ''Joker'' mladi liječnik Marijan Orlović do samog je kraja držao publiku u neizvjesnosti. Spretno je odgovarao na većinu pitanja kada je izgledalo da bi kući mogao ponijeti 15.000 eura. Međutim, u naglom preokretu osvojeni iznosi padali su do same ništice.