Stručnjakinja za kraljevsku obitelj o skandalu s Kate Middleton: 'Ne razumijem čemu je ovo bilo potrebno'

Skandal oko fotošopiranja koji već danima trese britansku kraljevsku obitelji, još je dodatno produbio pitanje i brigu za zdravlje princeze od Wallesa Kate Middleton. Naime, princeza je za Majčin dan na društvenim mrežama objavila fotografiju s djecom za koju se kasnije otkrilo da je fotošopirana. Nakon toga počele su teorije o lošem stanju Kate, ali i tome da palača skriva nešto veliko. Inače, princeza u javnosti nije bila od Božića, a nakon toga, u siječnju, palača je objavila da je Kate bila na operaciji abdomena o kojoj nisu željeli više govoriti. Obožavatelji kraljevske obitelji, ali i stručnjaci zabrinuli su se zbog tajnovitosti palače. Medijima su počele kolati različite priče o nevjeri princa Williama te bračnim problemima. Ova tema već danima okupira medije, a sada je sve pojasnila i novinarka, urednica i stručnjakinja za kraljevsku obitelj Nada Mirković. Nada je gostovala u emisiji Večernji TV-a u kojoj je kazala da misli da će se cijeli ovaj skandal obiti Kate o glavu.

- Mislim da će joj fotoagencije teško oprostiti što je pokušala na jedan tako prizeman način prikriti istinu. To joj sigurno nije trebalo. Ne znam uopće kako je došlo do toga. U cijeloj je priči puno nejasnoća, ali posebno mi nije jasno kako je njezin PR dopustio tako loše fotošopiranje. Ako su htjeli fotošopirati, trebali su angažirati stručnjaka koji bi to savršeno obavio. Nisu trebali tako amaterski - rekla je Mirković te dodala da je taj fotošop na sve načine uvredljiv.

- Uvredljivo je što joj je to uopće palo na pamet raditi. Ne znam zašto, kome je to bilo potrebno... Mislim da bi puno bolje i javnost i novinari prihvatili obavijest PR-a da se ona oporavlja, da moli da je puste na miru, da joj dozvole da se oporavi do kraja... Ne razumijem čemu je ovo bilo potrebno - istaknula je stručnjakinja te pojasnila da je upotreba fotošopa jako rasprostranjena, no ova situacija je drugačija jer fotografija nije samo poljepšana.

- To nije ta vrsta fotošopa, ovo je fotošop za koji sam se ja, koja ponešto znam o tome jer sam radila u novinama i takvim magazinima, ja sam se pitala je li ta fotografija uopće tako snimljena ili je možda umetnuta neka njezina stara fotografija... Bilo je jako puno teorija oko svega - rekla je Nada te zaključila da se radi o nekom obliku iskrivljavanja istine. Novinarka i urednica istaknula je i što misli zašto je uopće do toga svega došlo.

- Jako je teško reći što se to uopće s njom događa, zašto je ona nestala... Postoji puno teorija.. Od ljubavnice princa Williama, do toga da je Kate ima ljubavnika... Postoje teorije da ona ne radi svoje protokolarne obaveze jer je ljuta na Williama i jer je njihov odnos u krizi - rekla je te dodala da oni imaju pravo na privatnost i da se njihove privatne stvari ne bi trebale tako pretresati.

- Mislim da si je ona napravila medvjeđu uslugu s cijelom ovom pričom - rekla je te dodala da je cijela situacija s operacijom i tajnovitosti presedan u kraljevskoj obitelji. Što je sve Mirković pojasnila oko ove situacije u britanske kraljevskoj obitelji pogledajte u videu.

GALERIJA Kate Middleton na početku veze s princem nosila je seksi prozirnu haljinicu, a William je donirao 200 funti