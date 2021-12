Božidar nezadovoljan nakon prvih kritika: 'Idem doma, mene je sramota. Došao sam pobijediti, a ne biti zadnji!'

Počeo je show 'Tri, dva jedan - ho, ho, ho!' u kojem će pet timova spravljati najfinije blagdanske delicije. „Nadam se da ćemo blagdansku čaroliju prenijeti i u vaše domove!“ rekla je voditeljica Marijana Batinić i predstavila žiri; Željku Klemenčić, Ivana Pažanina i Tomislava Špičeka.

Timovi koji će kuhati već su uveseljavali gledatelje svojim vještinama i osobnošću u još jednoj popularnoj kulinarskoj emisiji 'Večeri za 5 na selu', a ovaj put najbolje među njima čeka vrijedna nagrada, poklon-bon Prima namještaja u iznosu od 15 tisuća kuna! Na prvoj radnoj jedinici kuha tim Škerac iz Dubrovnika: Ivana, Karloti i Zoran, na drugoj radnoj jedinici je tim Zagorci: Petra, Vjekoslav i Mario, treću radnu jedinicu zauzeo je tim Krepat, ma ne molat: Nikita, Enes i Leo s Kvarnera, na četvrtoj radnoj jedinici smjestio se tim Šibenski guložni bonkulovići: Duška, Mile i Milan dok je petu radnu jedinicu zauzeo mješoviti trojac pod imenom Nesalomljivi: Lukrecia iz Samobora, Ivan iz Susedgrada i Božidar iz Bjelovara.

Tomislav Špiček timovima je otkrio da imaju 75 minuta za kuhanje, dvije radne jedinice, a njihov prvi zadatak bio je pripremiti glavno jelo i dva kolača pod zajedničkim imenom - tradicija u srcu. „Neka bude dobro i u duhu Božića“, rekao je i dodao kako je svjestan da prvi dan timovi još ne znaju kako pećnice peku i slične stvari. Tim Škerac je za glavno jelo odlučio pripremati biftek u umaku od tartufata, a za desert kolač od pečenih mjendula (badema) i kolač od rogača. „Sad ćemo vidjeti kako funkcioniramo u stresnoj situaciji“, rekla je Ivana. U timu Nesalomljivi Božidar nije bio pod stresom, no Ivan je bio malo nespretan, ali Lukrecia ga je usmjeravala i hvalila da je najbolji pomagač. „Ne obraćam pozornost na nju, danas je malo smotana“, smatrao je Ivan, dodajući da mu je simpatična. Božidar je bio zadužen za glavno jelo - lososa u šampanjcu, a ostatak tima pravio je kolače - božićni kolač s jabukama i iranski desert imena Aladin.

U timu Zagorci strogo su se držali tradicije - spravljala se purica s domaćim mlincima i deserti božićni kuglof i božićne zvjezdice. Tim Krepat, ma ne molat također su se držali provjerenih recepata pa su se odlučili za kvarnerski pijat i deserte fondue fritule i kruške u kremi od vanilije s cimetom. „Ne znam kad sam zadnji put pojela krušku“, šalila se Nikita zbog njihova deserta. Tim Šibenski guložni bonkulovići odlučio se za šibensku alla pašticadu, paradižot i fritule od pure. „Ja sam kormilar ovoga broda“, šalila se Duška i dodala da je zadovoljna svojim dečkima, kao i Milan i Mile njome.

Pred žiri su počela stizati jela, a tim Škerac prvi je pokazao što su pripremili. Dok je žiri kušao biftek, Pažanina je zanimalo zašto nisu pripremili neko staro jelo, a Ivana je rekla: „Zato što se kuha više od 75 minuta!“ Potom su kušali deserte, a Željka je poslije komentirala kako su u cjelini ostavili dobar dojam. „Zvijezda menija bio je kolač od badema, bilo je fenomenalno, kremasto, puni okus badema, zanimljivo, to mi je bilo daleko najbolja stvar“, a Špiček je tražio recept za kremu jer mu je bila prekrasna. Špiček je dao osmicu, Željka devetku, a Pažanin osmicu i tim Škerac osvojio je 25 bodova.

Na redu je bio tim Krepat, ma ne molat, a Kvarnerani su poslužili piletinu u umaku na palenti, fritule i desert od kruške. Nikita je rekla kako nije dobro karamelizirala krušku, Pažanin je Lea zafrkavao zbog ružnog izgleda fritula, Željka dodala da imaju previše masnoće i čokolade da bi Špiček zaključio: „Jeo sam bolje, ali i lošije.“ Žiriju se Nikitin desert svidio, a potom su prešli na Enesovo glavno jelo. Željki je bilo ukusno, ali ipak neka bazična varijanta, Pažaninu je meso bilo dobro začinjeno, fino i sočno i bio je zadovoljan, a Špičeku je jedina zamjerka bio pogrešan odabir tanjura, što je i Enes rekao. Naposljetku je Pažanin dao devetku, Špiček i Željka sedmicu i tim s Kvarnera osvojio je 23 boda.

Sljedeći su pred žiri stigli Zagorci, a puretina s mlincima, francuska salata, kuglof i zvjezdice bila su jela koja su poslužili. Pažanin je rekao kako su mlinci fini dok je Špiček komentirao kako je mislio da će pureća prsa biti suha, no da su bila podatna i meka, ali ipak je nedostajalo umaka i masnoće. Željka nije bila oduševljena što su stavili čili u umak, Špičeku je francuska salata bila ukusna, deserti su svima bili lijepo odrađeni iako je u kuglofu nedostajalo malo mirodija, grožđica, čokolade... Ipak, najviše komplimenata dobile su zvjezdice: „Hit su jer je bilo tako hrskavo. Perfektno napravljene, jako jednostavno, a baš lijepo“, hvalio je kolačiće Špiček. Komentari su bili pozitivni, a i ocjene dobre jer su svi članovi žirija dali osmice. Zagorci su bili jako zadovoljni što su osvojili 24 boda.

Nesalomljivi su meni pripremali pod palicom šefa Božidara, koji je za glavno jelo spravljao lososa u šampanjcu s povrćem i krumpirom. Pažaninu je bilo ukusno i fino, no rekao je i kako vi volio da se povrće zasebno sprema, da bude hrskavo, a ne u doticaju s lososom jer se tako uništi. „Dobro začinjeno, riba dobra, bačvice kuhane kako treba…“, rekao je Špiček, Željki je također bilo ukusno, no imala je malu zamjerku jer se Božidar odlučio za losos koji je jako masna riba, a imao je puno vrhnja u povrću pa je bilo previše masnoće. „Mora ići vrhnje! To je takav recept i otkrit ću vam tajnu da sam s tim jelom osvojio tri zlatne medalje“, rekao je Božidar. Željki je bilo žao zbog te burne reakcije i bila je uvjerena kako Božidar nije dobro čuo što je rekla, a Lukrecia se složila s njom jer smatra da je zdraviji način bez vrhnja. Ivan je za svoj kolač rekao da je po ukusu dobar, no da nije dobro pečen, a i Lukrecia nije bila zadovoljna što njezin iranski kolač nije dobro ispao. Žiriju je bilo žao što im nije uspjelo i naposljetku su tim Nesalomljivi ocijenili s tri šestice dok se Božidar i dalje ljutio zbog vrhnja.

Posljednji su bili Šibenski guložni bonkulovići koji su za glavno jelo poslužili jednu verziju pašticade, tzv. brzu pašticadu. Uz to, poslužili su paradižot i fritule od kukuruznog griza. Željka ih je pohvalila što su napravili konkretna jela u kratkom vremenu, a Špiček je rekao: „Meni je sve izvrsno.“ Pažaninu se nije svidjelo što svako jelo koje vuče na pašticadu natjecatelji tako nazivaju i što meso nije bilo u komadu. „To što smo napravili jednu inačicu pašticade, to treba pohvaliti“, rekla je Duška. Željki i Špičeku svidjele su se i slastice, no Pažanin je imao malu primjedbu da ima previše bjelanjaka u paradižotu. „Mogu reći, najbolje odrađen zadatak prema božićnoj temi“, rekla je Željka, koja je dala devetku, Pažanin sedmicu, a Špiček devetku. Šibenčani su bili zadovoljni s osvojenih 25 bodova.

Timovi Škerac i Krepat, ma ne molat dijele prvo mjesto, a zadnji su Nesalomljivi pa je Božidar nastavio prigovarati, što se nije svidjelo ostalim natjecateljima, no njega to nije zaustavilo pa je želio još nešto reći Špičeku. „Ja idem doma, mene je sramota. Da se sramotim i budem zadnji? Znaš onu staru poslovicu 'veni, vidi, vici'? Ja sam došao ovdje 'dođi, vidi, pobijedi', a ne da budem zadnji!“ rekao je Božidar, a Špiček smatra do to ne smije tako doživljavati i vikati te zaključio: „On nije loš čovjek, samo ima takav nastup.“

A kako će timovi kuhati sutra, hoće li se svi pokazati u punom sjaju i hoće li Božidar uspjeti oduševiti žiri - ne propustite pogledati u novoj epizodi showa 'Tri, dva, jedan - ho, ho, ho!' od 21.15 sati na RTL-u.

VIDEO: Danijela Martinović održala koncert u Zagrebu nakon dvije godine