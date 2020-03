Bomba i u 50-tima! Slavna glumica hrvatskih korijena na Instagramu osvanula potpuno gola

Venezuelanska glumica hrvatskih korijena Gabriela Spanic ponovno mami uzdahe. 46-godišnja zvijezda meksičkih telenovela 1,4 milijuna obožavatelja na svom Instagramu počastila je fotografijom na kojoj pozira kao od majke rođena.

- Volim biti potpuno odjevena ili, ako ne, potpuno gola. Ne volim ništa na pola. Razlog je bila Marilyn Monroe - napisala je Spanic u opisu fotografije koju je snimila prošle godine za jedan kalendar.

Inače, Gabriela nema problema s razodjevanjem, a dokazala je to i prije desetak godina kada je skinula sve krpice sa sebe i potpuno gola pozirala za rujansko izdanje meksičkog erotskog časopisa H Extremo. Seksi editorijak u kojem se zvijezda sapunica gola valjala po krevetu snimljena je jednoj raskošnoj vili u Meksiku.

Početkom prošle godine Spanic je najavila kako će uskoro glumiti u remakeu serije "Otimačica", koja joj je donijela slavu i kod nas. - Producenti su me zvali i ponudili mi specijalnu ulogu. Ne znam još uvijek o čemu se radi, ali nadam se da ću igrati negativku - kazala je Spanic za Slobodnu Dalmaciju te dodala: – Prošla je 21 godina od originalne verzije, no čini mi se kao da je sve bilo jučer. Snimali smo punih deset mjeseci, i to po 17-18 sati dnevno. Bilo je teško glumiti blizanke, pogotovo zato što u to vrijeme televizijska produkcija nije bila toliko napredna. Mnogi misle kako je moja stvarna sestra blizanka Daniela, s kojom sam jako bliska, snimala neke scene, ali sve sam sama odradila - rekla je Spanic dodavši kako se nisu nadali da će serija biti toliko popularna. Glumica je govorila i o svojoj obitelji, pogotovo o precima iz Hrvatske.

- Povijest moje obitelji zaista je zanimljiva. Djed Antun podrijetlom je iz Zagreba, a baka Jelica s otoka Kaprija kod Šibenika. Emigrirali su u Venezuelu 1947., nakon Drugog svjetskog rata, i dobili mog oca Kazimira. Nažalost, više nisu s nama, djed je umro dva dana prije mog i sestrina rođenja. Njegova ljubavna priča s bakom Elenom, kako smo je zvali, bila je snažna inspiracija za nas unuke. Baka nam je pričala o Hrvatskoj i njezine uspomene nikad neće nestati iz mog srca - kaže glumica čiji otac i stric održavaju veze s rodbinom u Šibeniku, budući da dobro pričaju hrvatski, za razliku od nje koja zna samo reći "sve je dobro" i "Laku noć". - Boraviti u Hrvatskoj bilo je čarobno iskustvo. Nisam mogla vjerovati kolika je gužva vladala na ulici zbog mene, plašila sam se da se netko ne ozlijedi. U sjećanju mi je ostao posjet jednom domu za nezbrinutu djecu. Tada su me toliko ponijele emocije da sam poželjela posvojiti dijete. Kad su hrvatski nogometaši prošle godine u Rusiji pobijedili Argentinu, mnoge su rastužili, ali ne i mene - kazala je glumica.