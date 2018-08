Bogate nasljednice New Yorka

Premda u Americi nema plave krvi, postoje obitelji koje uživaju kraljevski tretman, ponajprije zbog imetka, a neke i zbog podrijetla (primjerice Kennedyjevi, Hiltonovi, Rockefelleri, Rothschildovi…). Takozvana newyorška aristokracija srce je društvenog života Velike Jabuke, a ovo su najistaknutije nasljednice obiteljskih biznisa – neke čak i vrlo uspješne u vlastitim poduzetničkim pothvatima, crème de la crème New Yorka i SAD-a, žene odrasle u svili i kadifi, školovane na prestižnim sveučilištima te udane za podjednako uspješne i bogate muškarce (po onoj staroj “lova na lovu”).

IVANKA TRUMP

Osim što je aktualna prva kći, 36-godišnja Ivanka Trump je i poslovna žena, modna dizajnerica, zvijezda TV reality showa (Pripravnik), majka troje djece… Ona je miljenica i savjetnica svog tate, američkog predsjednika Donalda Trumpa, zbog kojeg se 2017. s obitelji preselila u Washington. I njezin suprug Jared Kushner također je predsjednikov savjetnik (zajedno su teški oko 800 milijuna dolara), a zbog njega je Ivanka jedina u obitelji koja je prešla na židovstvo. Karijeru je započela nakon diplome iz ekonomiije na Školi Wharon, Sveučilišta Pennsylvania, i to u Trumpovoj organizaciji. Prvi korak bilo je partnerstvo s tvrtkom za dijamante, a plasirala je vlastitu liniju skupocjenog nakita te imala butik na prestižnoj aveniji Madison, poslije preseljen u ulicu Mercer u Sohou. Butik je poslije otvorila u Trumpovu tornju na Petoj aveniji, a Ivanka je tamo plasirala svoju modnu kolekciju Ivanka Trump, koju su često osporavali drugi modni dizajneri zbog kopiranja, a napadali su je PETA te drugi aktivisti za zaštitu životinja zbog korištenja krzna. Ivanka se i sama, tijekom srednje škole, bavila modelingom (baš kao i njezina majka Ivana Trump), bila je u kampanji za Tommyja Hilfigera, a nosila je i revije za Versace i Thierryja Muglera. Kada se ne bavi modom ili igra politikom, Ivanka pomaže mnoge židovske zaklade i provodi vrijeme s djecom: Arabellom Rose (6), Josephom Frederickom (4) i Theodoreom Jamesom Kushnerom (2).

DYLAN LAUREN

Kći jedinica modnog dizajnera Ralpha Laurena (ima dva starija brata, biznismena Davida Laurena i filmaša Andrewa Laurena), 44-godišnja Dylan Lauren nije nastavila očevim stopama, nego se odlučila za slatki biznis: 2001. godine osnovala je Dylan’s Candy Bar u New Yorku, a biznis je proširila i na druge američke gradove. Cilj joj je imati najveću trgovinu bombona na svijetu, na što ju je inspirirao film “Willy Wonk i tvornica čokolade”, koji je gledala kao šestogodišnja djevojčica. Danas se njezin imetak procjenjuje na 50 milijuna dolara. Naravno da je ova bogata nasljednica, s diplomom povijesti umjetnosti s prestižnog Sveučilišta Duke, na listama najbolje odjevenih žena, a među omiljenim dizajnerima su joj tata, zatim Alice and Olivia i 7 For All Mankind. Na vjenčanju za dugogodišnjeg dečka Paula Arroueta, osnivača fondova, 2011. nosila je vjenčanicu s tatinim potpisom, a 2015. je postala majka blizanaca Coppera Bluea i Kingsleyja Rainbowa, koje je rodila surogat-majka. Među najnovijim poslovnim potezima joj je mjesto sutkinje u ABC-jevu showu The Toy Box, gdje ocjenjuje nove igračke prije nego što dobiju šansu da nađu investitore i plasiraju se na tržište.

ALEXANDRIA ALLY HILFIGER

Za razliku od poduzetne Dylan Lauren, 33-godišnja Alexandria Ally Hilfiger, zahvaljujući bogatstvu oca, modnog dizajnera Tommyja Hilfigera, koje se procjenjuje na oko 400 milijuna dolara, od rođenja živi vrlo lagodnim, neopterećenim, štoviše i površnim životom. Široj javnosti postala je poznata kada je početkom 2000. producirala i, naravno, bila glavna protagonistica MTV-eva reality showa “Rich Girls” (Bogate djevojke), zajedno s prijateljicom Jaime Gleicher, kćeri osnivača prtljage Innovation Luggage, čiji je imetak od 10 milijuna dolara prema Allynu tek sitan džeparac. U showu o lifestyleu dviju bogatih 18-godišnjakinja, Amy se borila kako napraviti burrito (punjenje meksičke palačinke) i žestoko branila tezu da je njezin tata osmislio cargo hlače. Kako se show privodio kraju, tako su se povećavale tenzije između dvije sirote male bogatašice. Ally se odala piću i pušenju marihuane pa su je roditelji strpali u rehabilitacijsku kliniku, a Gleicherica se upisala na sveučilište Columbia i paralelno liječila od depresije i poremećaja u prehrani u Silver Hill bolnici. Hilfigerica je malo došla k sebi nakon burne mladosti, pogotovo nakon bolesti (problemi s limfnim čvorovima o čemu je napisala i knjigu), malo je pomagala ocu u kreiranju i eksperimentirala s umjetnošću (čak je imala izložbu u Chelsea Art Museumu). Kao što i priliči nekome s toliko novaca, 2017. se u očevoj kreaciji udala za dugogodišnjeg dečka Stevea Hasha na otoku Mustique, mala djeveruša je bila njihova kći Harley, a dok ju je tata Tommy vodio do oltara, svirao je obiteljski prijatelj Ronnie Wood, gitarist Rolling Stonesa.

GEORGINA BLOOMBERG

Mlađa kći bivšeg gradonačelnika, dobrotvora i milijardera Michaela Bloomberga, 35-godišnja profesionalna jahačica Georgina Leigh Bloomberg, zajedno s četiri godine starijom sestrom Emmom, teška je čak 18 milijardi dolara. Georgina je diplomirala na školi Gallatin u sklopu Newyorškog sveučilišta i potom na privatnom Parsons Fashion Design Collegeu, a od četvrte godine je u sedlu. Sa šest godina se počela profesionalno natjecati i osvojila nagradu za “Najboljeg dječjeg jahača u svim kategorijama na Istočnoj obali”. Kao i njezini roditelji, bavi se i humanitarnim radom: prije 12 godina utemeljila je Rider`s Closet, gdje prikuplja novu i rabljenu jahačku opremu koju donira klubovima s terapeutskim programom za djecu s posebnim potrebama, članica je glavnog odbora za Američki jahački tim i potpredsjednica Američke udruge za pomoć životinjama. Zalaže se za humani pristup psima i za posvajanje napuštenih životinja, pa tako i sama ima četiri psa spašena iz šinteraja, kozu, dvije mule i dva ponija. Za svoj doprinos u zaštiti životinja nagrađena je nagradom Human Society, a s petogodišnjim sinom Jasperom Michaelom Brownom Bloombergom (dobivenim iz veze s Ramirom Quintanom). Živi u kući na Manhattanu te na rančevima u North Salemu i Wellingtonu na Floridi.

CHELSEA CLINTON

Jedino dijete bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona i bivše državne tajnice Hillary Clinton, bivša dopisnica za NBC New, 38-godišnja Chelsea Clinton bavi se obiteljskim biznisom: u odboru je Zaklade Clinton i Clinton Gobal Initiative (vrlo spornih neprofitnih organizacija). S doktoratom iz filozofije i međunarodnih odnosa Oxfordskog sveučilišta, Chelsea je uvijek bila poslušna i uzorita prva kći – i za vrijeme očeva predsjednikovanja i tijekom majčine predsjedničke kampanje, a njezino bogatstvo se procjenjuje na 15 milijuna dolara. Odgojena kao metodistica, 2010. udala se za ortodoksnog Židova, investicijskog bankara Marca Mezvinskog, s kojim ima dvoje djece: četverogodišnju Charlotte Clinton Mezvinsky i dvogodišnjeg Aidana Clintona Mezvinsky, a obitelj živi u deset milijuna dolara vrijednom penthouse pokraj hotela NoMad na Manhattanu. U protekle tri godine Chelsea Clinton, za koju je (jedino) zanimljivo da je dobra prijateljica s Ivankom Trump, bacila se na pisanje slikovnica za djecu i trenutno dovršava petu.

AERIN LAUDER ZINTERHOFER

Kreativna direktorica obiteljske tvrtke Estee Lauder, 48-godišnja Aerin Rebecca Lauder Zinterhofer, unuka je osnivačice kozmetičkog carstva, a njezino se bogatstvo procjenjuje na dvije milijarde i 600 milijuna dolara. Od malih nogu uključena je u rad obiteljske kompanije, a nakon diplome na Školi Annenberg za komunikacije na Sveučilištu Pennsylvania, imenovana je za direktoricu stila i imidža u tvrtki koju je njezina baka utemeljila još 1946. U sklopu tvrtke, čijih je 16 posto ponosna vlasnica, pokrenula je luksuznu vlastitu lifestyle liniju Aerin za kozmetiku, parfeme, modne dodatke i sitnice za kuću, a njezin ured nalazi se u jednoj od najljepših zgrada art decoa (sa statusom newyorške znamenitosti) – Fuller Building. Prije 22 godine udala se za investicijskog bankara i biznismena Erica Zinterhofera, a s dvojicom sinova tinejdžera Jackom (16) i Willom (15) živi na prestižnoj Park aveniji na Upper East Sideu, ljetuju u kući u East Hamptonu i skijaju u Aspenu.

