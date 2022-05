Bočica parfema koju reklamira Johnny Depp košta preko 1000 kuna, a prodaje se svake tri sekunde

Karijera glumca Johnnyja Deppa (58) naglo je naišla na silaznu putanju u posljednjih nekoliko godina nakon niza optužbi njegove bivše supruge, glumice Amber Heard (36).

Brojni projekti i kompanije bez previše razmišljanja otpisali su glumca, pa je tako izgubio uloge u franšizi ''Čudesne zvijeri'' i ''Pirati s Kariba'' gdje je utjelovio legendarnog kapetana Jacka Sparrowa. Jedan od rijetkih brendova koji nije prekinuo suradnju sa slavnim glumce je francuski Dior, a čini se kako im se to i više nego isplatilo.

Naime, iako su mnogi očekivali kako će Dior prekinuti suradnju s Deppom, glumac je ostao zaštitno lice parfema Sauvage. Na Twitteru se sada pojavila informacija kako se svake tri sekunde proda jedna bočica parfema čija je cijena preko 1100 kuna.

Despite most labels dropping Johnny Depp, @Dior decided to stick with him.



Why?



They sell a bottle of his fragrance 'Sauvage' every 3 seconds. At $160 a bottle, that's over $4.5 million a day in sales 🤯 pic.twitter.com/CWzPMUlDpW