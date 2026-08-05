FOTO Dugo je nismo vidjeli! Bivša miss Hrvatske u Kninu uživala u letačkom programu
Katarinu Prnjak mnogi pamte kao Miss Hrvatske 2011. godine, a nakon toga se okušala i u politici. Prnjak dugo nismo vidjeli, a sada je prisustvovala proslavi Dana pobjede u Kninu gdje je uživala u letačkom programu.
Rođena Šibenčanka javnosti se predstavila 2011. godine kada je tada dvadesetogodišnja studentica Poslovne ekonomije ponijela krunu Miss Hrvatske. U svijet modelinga ušla je još kao šestogodišnja djevojčica, snimajući za časopise "Teen" i "OK".
Karijeru je gradila u inozemstvu, radeći u Turskoj, Njemačkoj i Sloveniji. U jednom je trenutku čak živjela u Istanbulu, u kući s drugim manekenkama iz cijelog svijeta. S dečkom je otišla i "trbuhom za kruhom" u Irsku, gdje je provela šest mjeseci radeći kao stilski savjetnik u jednoj luksuznoj trgovini, posao koji je, kako je u šali znala reći, vjerojatno dobila jer je svojedobno bila i Miss stila.