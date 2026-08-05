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TKO BI REKAO...

FOTO Apsolutni hit! Tisuće kilometara prešao je samo zbog Thompsona, u Šibenik došao obožavatelj iz Hong Konga

Foto: Facebook
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VL
Autor
Vecernji.hr
05.08.2026.
u 08:56
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Zte već godinama pokazuje koliko mu znače Thompsonova glazba, Hrvatska i obilježavanje važnih događaja iz novije hrvatske povijesti, a velika udaljenost između Hong Konga i Hrvatske pritom mu očito ne predstavlja prepreku.

Među tisućama obožavatelja koji su sinoć stigli na koncert Marka Perkovića Thompsona na šibenskom Šubićevcu našao se i Yat Lung Zte iz Hong Konga, jedan od njegovih najvjernijih međunarodnih fanova. Kako bi uživo pratio nastup omiljenog glazbenika, ponovno je prevalio tisuće kilometara i doputovao u Hrvatsku. Dolazak je iskoristio i za posjet Kninu, gdje je sudjelovao u obilježavanju obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Zte već godinama pokazuje koliko mu znače Thompsonova glazba, Hrvatska i obilježavanje važnih događaja iz novije hrvatske povijesti, a velika udaljenost između Hong Konga i Hrvatske pritom mu očito ne predstavlja prepreku. Uoči početka koncerta javio se pratiteljima putem društvenih mreža te podijelio uzbuđenje zbog nadolazećeg nastupa. "Uživo iz Šubićevca, još nekoliko sati do koncerta, idemo", poručio je na Facebooku dok se prostor oko stadiona postupno ispunjavao Thompsonovim obožavateljima.

Ovo nije prvi put da Zte iz Hong Konga dolazi u Hrvatsku upravo zbog Thompsonova koncerta. Bio je i među publikom na zagrebačkom Hipodromu, nakon čega je otkrio da je do Hrvatske putovao više od 12 sati. Dug put, međutim, nije umanjio njegovo oduševljenje, a ni ovoga puta nije želio propustiti priliku da uživo čuje pjesme svog glazbenog idola. Ranije je ispričao i kako svake godine dolazi u Knin na obilježavanje obljetnice Oluje. Njegovi dolasci privukli su pozornost brojnih Thompsonovih obožavatelja, ponajprije zbog činjenice da u Hrvatsku stiže iz jednog od najudaljenijih dijelova svijeta.

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Nakon boravka u Kninu Zte se uputio prema Šibeniku, gdje se pridružio desecima tisuća ljudi okupljenih na Šubićevcu. Ondje je, zajedno s ostalim obožavateljima, dočekao Thompsonov izlazak na pozornicu i koncert zbog kojeg je ponovno krenuo na višesatno putovanje iz Hong Konga. Njegov dolazak još je jednom pokazao da Thompson među svojim obožavateljima nema samo publiku iz Hrvatske i susjednih zemalja, već i ljude koji su zbog njegovih nastupa spremni prijeći gotovo pola svijeta.

Ključne riječi
Yat Lung Zte Hong Kong obožavatelj Marko Perković Thompson Thompson showbiz

Komentara 2

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VA
VanjaPlank
09:10 05.08.2026.

Pala je lažna zavjesa medija i raznih udruga. Ljudima se magla sve teže prodaje i lažni narativ o zlim Hrvatima koji mrze druge višr ne pije vodu. Živjela Hrvatska

AN
Antonio1952
09:28 05.08.2026.

Zar ima u..asa i u Hong Kongu I Kini? Kako to objasnjavaju antife i komsije?

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