Bivši frontmen Sex Pistolsa nada se nastupu na Euroviziji, pjesma kojom se predstavio pismo je njegovoj bolesnoj supruzi

Bivši frontmen Sex Pistolsa John Lydon jedan je od kandidata koji se nalaze na popisu mogućih predstavnika Irske na ovogodišnjoj Euroviziji koja će se održati u Liverpoolu, piše Independent.

Lydon, koji je poznat i pod umjetničkim imenom Johnny Rotten sada je pjevač benda Public Image Ltd, poznatih kao PIT, a predstavili su se s pjesmom 'Hawaii' koju su opisali kao ljubavno pismo Lydonovoj supruzi Nori koja se bori s Alzheimerovom bolešću. Pjesma govori o glazbenikovom sjećanju na jedan od njihovih najsretnijih trenutaka tijekom boravka na Havajima.

- Pjesma je posvećena svima koje prolaze kroz teške trenutke u životu s osobom do koje ima je najviše stalo. To je također poruka nade da na kraju ljubav pobjeđuje sve – opisao je Lydon pjesmu.

Inače, irski predstavnik bit će otkriven 3. veljače, a odabrat će ga spoj glasova stručnog žira i glasova javnosti.

Ovogodišnji domaćin natjecanja jest Liverpool u ime Ukrajine, a finale je zakazano za subotu 13. svibnja. Irski izbor predstavnika započeo je danas s objavio prvih šest imena, a osim benda PIT, mogući predstavnici su i pjevač Andrew Carr, umjetničkog imena ADGY s pjesmom 'Too Good For You', pjevačica Connolly s pjesmom 'Midnight Summer Night', grupa Wild Youth s pjesmom 'We Are One', pjevačica Leila Jane s pjesmom 'Wild' kao i duo K Mudi & ND s pjesmom 'Down int he Rain'.

