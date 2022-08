Bivša pop zvijezda (41) prodaje svoje golišave slike kako bi platila račune, a paparazzi su je sada uhvatili na plaži

Bivša pjevačica Atomic Kittena Kerry Katona (41) ne srami se svojih nesavršenosti. Najnovije fotografije s odmora na kojemu uživa sa zaručnikom Ryanom Mahoneyjem i djecom Heidi i Maxom pokazuju kako bez srama uživa na plaži. Glazbenica je plažom prošetala u plavom kupaćem kostimu, a kasnije je surfala na daskama s djecom.

Foto: profimedia

Inače, Kerry je još još 2020. godine pokazala da voli svoje tijelo tako što je počela dijeliti svoje ekskluzivne fotografije na platformi OnlyFan, a sve jer si više nije mogla priuštiti plaćanje stanarine. Tim objavama navodno je zaradila i milijun funti.

"Iskreno, nikada nisam srela nikoga poput mene. Nekoga tko je bio na obje strane medalje - otišla u stečaj, postala milijunašica, pa ponovno završila u stečaju i ponovno postala milijunašica. Tko to radi? To je do OnlyFansa i ovih beba! Jako sam zahvalna na njima! Bila sam na rubu svog trećeg bankrota za vrijeme prvog lockdowna, bilo je tako teško. I tada mi je pala na pamet ideja da otvorim račun na OnlyFans i sada mi je jako drago što sam to učinila", izjavila je Kerry za britanski medij Mirror.

Zbog financijskih problema u kojima se našla bila je prisiljena prodati i dragocjeni vjenčani dar svog bivšeg supruga Briana McFaddena kako bi pokrila troškove stanarine.

"Nisam mogla platiti ni stanarinu. Imala sam veliki džuboks koji sam dobila od Briana, u njemu je bila sva moju omiljena glazba. No nisam si mogla priuštiti plaćanje stanarine, pa iako vrijedi oko 16 tisuća funti, morala sam ga prodati za 1900 funti", objasnila je.

