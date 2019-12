Bivša finalistica Supertalenta napustila Hrvatsku. Evo gdje je sada i čime se bavi

Pozornost javnosti Iva Augustinović privukla je svojim prekrasnim glasom tijekom šeste sezone Supertalenta koji ju je doveo do spektakularne završnice showa, a svoj neupitan glazbeni talent potvrdila je ovog ljeta objavom debitantskog singla “Anđele” za diskografsku kuću Dancing Bear. Prvi singl posvetila je svom suprugu Ivanu, voljenoj osobi koja je čuva i daje joj vjetar u leđa kroz život, a njezin prvi božićni singl “Božiću raduj se” posvećen je svima otvorena srca.

– Na Supertalent sam se prijavila na nagovor obitelji i supruga. Taj show je odlična prilika za sve talentirane da pokažu svoj talent pred velikom publikom. To je bio veliki izazov za mene, u kojem sam pobijedila samu sebe. Pomogao mi je da počnem vjerovati u sebe i boriti se za svoje snove – kazala je Iva koja je sve osvojila svojim glasovnim mogućnostima, pogotovo kada je u polufinalu pjevala pjesmu “All By Myself”, poznatu po izvedbama Erica Carmena i Celine Dion.

Foto: Privatni album

– Ta mi se pjesma sviđala još kada sam bila djevojčica jer je vokalno jako zahtjevna, a ja volim izazove. Naravno, uz interpretaciju važna je i emocija, a ja sam se uživjela u tu pjesmu. Moram priznati, nije bilo nimalo jednostavno. Problem je bio to što nisam čula glazbu u pozadini, tako da sam morala pjevati takoreći „napamet“, kaže Iva koja od svoje desete godine pjeva na dječjim festivalima na kojima je uglavnom osvajala nagrade.

– Posebno ću pamtiti svoj nastup kada sam pjevala „Power of love“ i to na festivalu gdje pjevaju odrasli, a ja sam imala 15 godina i osvojila nagradu kao najmlađa pobjednica u povijesti toga festivala – kaže Iva u kojoj se uvijek vodila borba između umjetnosti i „realnosti“. Studirala je ekonomiju što joj je dobra podloga za sigurnost, ali srce uvijek vuče k glazbi, stoga bi se voljela ostvariti kao glazbenica. Danas živi u Grazu, gdje u Hrvatskoj katoličkoj misiji vodi zbor mladih i dječji zbor.

– Nakon Supertalenta dobila sam priliku surađivati sa skladateljem Markom Tomasovićem i odmah smo nakon prvog razgovara kliknuli u glazbenom smislu. Marko je izvanredan, ne samo kao skladatelj, nego i kao osoba. Sve je ispalo bolje nego što sam se nadala. Reakcije ljudi nakon prvog singla su samo pozitivne, mnogo lijepih riječi i pohvala došlo je do mene, tako da je pjesma što se mene tiče pun pogodak – kazala je Iva. Izgleda da je pogodila i s drugim singlom, budući da je spot za pjesmu “Božiću raduj se” u tjedan dana pogledan 50 tisuća puta.





– Nažalost živimo u svijetu u kojem nemamo vremena jedni za druge, a smisao Božića gubi se zbog materijalizma. Sve što je prolazno i nevažno trebamo zanemariti te se posvetiti obitelji, najbližima i istinskim vrijednostima u našim životima. U tome i jest smisao Božića – u brizi o drugima te pomoći svim onima kojima je potrebna. Nadam se da će ova pjesma potaknuti ljude na to, da prepoznamo njegov smisao i da Božić uvijek traje u našim srcima – smatra Iva kojoj je najveća podrška njezin suprug Ivan za kojeg se udala ovog ljeta.

– Otkako smo se upoznali, rekao mi je da moram ostati vezana za glazbu na bilo koji način. Kao u svemu, a pogotovo u glazbi, podrška je najvažnija, a on je taj koji mi daje vjetar u leđa kroz život – kaže Iva koja redovito prati zbivanja na svjetskoj i domaćoj glazbenoj sceni. Od domaćih izvođača uzori su joj Doris Dragović i Vanna, a od stranih Whitney Houston i Celine Dion. I dalje su joj planovi vezani za Graz, no možda je, kaže, privatne i poslovne obaveze i vrate u domovinu.

– Teško je sve predvidjeti, planovi i želje su jedno, a kako to sve skupa realizirati nešto je sasvim drugo. Dat ću sve od sebe, zasad su dojmovi samo pozitivni, nastojat ću što prije objaviti još jedan singl, a zatim, nadam se, i album – zaključila je Iva.

Foto: Privatni album