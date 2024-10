VIDEO Mario Mihaljević u knjizi je otkrio tko je bio prvi pjevač Novih fosila, te kako su u grupu došle Đurđica i Sanja

Generacije rođene u 70-ima i 80-ima odrastale su uz bezvremenske hitove Novih fosila, benda čiji će članovi – Sanja Doležal, Marinko Colnago i Vladimir Kočiš Zec – u zagrebačkoj Areni 9. studenog proslaviti 55 godina od osnivanja. No prije toga iz tiska izlazi knjiga "Novi fosili – Bend ljubavi i sreće", u kojoj je Mario Mihaljević, naš poznati novinar i autor brojnih poznatih domaćih hitova, iz prve ruke pisao o nastanku, ali i razvoju Fosila. U samom uvodu knjige Mihaljević je kazao kako mu nije bilo lako pisati o glazbi te se prisjetio citata koji je negdje pročitao njegov sin Branimir – da je "pisati o glazbi kao plesati o arhitekturi". O knjizi, ali i značaju Novih fosila za hrvatsku glazbenu scenu s Mihaljevićem smo razgovarali u video intervjuu.

- Sve je u knjizi iskreno i napisano točno onako kako je bilo. Sigurno sam zažalio bar 30 puta što sam se uhvatio toga, no nisam mogao odbiti kada me nazvala Sanja Doležal u ime Novih fosila. Onda smo se našli nekoliko puta i razgovarali, čak sam im došao na koncert u Kastavu, iako sam kazao da ću na koncerte ponovno ići kad se okupe Beatlesi i Elvis im bude predgrupa, kazao nam je Mihaljević i otkrio niz zanimljivosti iz karijere popularnog benda.

- Pokojni Slobodan Momčilović-Moka i Marinko Cololnago došli su jednog dana u tada omiljeno okupljalište Junfericu i rekli da nemaju ime, a s obzirom na to da su tada imali 28 i 29 godina, kazali su kako bi bilo najbolje da se nazovu Fosili. Arsen Dedić na to im je rekao da bi bolje bilo da su onda Novi fosili. Moka je bio duša benda, on je bio taj koji je sve držao na okupu i organizirao na početku. Nažalost, prerano nas je napustio, 1985. godine. Imao je samo 43 godine, rekao je Mihaljević i prisjetio se prvog pjevača benda Zorana Vlaovića, ali i kako su u Nove fosile došle Đurđica Barlović i Sanja Doležal. Pogledajte video intervju: