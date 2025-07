Bio je najbolje plaćen dječji glumac, onda se okrenuo vjeri i napustio glumu i danas je neprepoznatljiv

Angus T. Jones spada među holivudske glumce koji su odrasli pred televizijskim kamerama, a svjetsku slavu stekao je ulogom u hit seriji "Dva i pol muškarca". Sa samo deset godina, dobio je ulogu Jakea te je uz bok Charlieju Sheenu i Jonu Cryeru nastupao od 2003. do 2013. godine. Njegova popularnost brzo je rasla, a serija mu je donijela značajnu financijsku dobit - čak 350 tisuća dolara po epizodi.

Foto: Profimedia

Osvojivši brojne nagrade, Jones je postao najplaćenija tinejdžerska zvijezda na televiziji. Međutim, uspjeh i slava imali su i svoju tamnu stranu. Neočekivano, odlučio je napustiti seriju, šokirajući obožavatelje izjavom da je projekt u kojem je sudjelovao zlo.

- Prestanite gledati 'Dva i pol muškarca' jer vam ta serija puni glavu smećem. Ljudi kažu da je to zabava, ali nije i zato istražite kako televizija utječe na vaš mozak. Istražite sve malo i sami ćete zaključiti koliko je to loše. Nije moguće u isto vrijeme biti istinski bogobojazna osoba i sudjelovati u seriji kao što je ta. To se potpuno kosi s onim što me Biblija uči - poručio je glumac 2012. godine i nakon odlaska iz serije posvetio se vjeri.

Povukao se iz glume, a Daily Mail piše kako se njegovo bogatstvo danas procjenjuje na 20 milijuna dolara. Rijetko se pojavljuje u javnosti i teško ga je prepoznati jer mu je imidž danas sasvim drugačiji od onog iz perioda kada je glumio u "Dva i pol muškarca". Pustio je jako dugu bradu i rijetko se pojavljuje u javnosti, a paparazzi su ga ipak nedavno uspjeli snimiti dok je izlazio iz kuće.