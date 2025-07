Bio je jedan od najpoželjnijih muškaraca na svijetu koji je krio mračnu stranu: Ne mogu izbrojati koliko ju je puta pretukao

Glumac Alain Delon ostvario je zavidnu filmografiju: u šest desetljeća karijere snimio je više od 140 filmova, ali i stekao nadimak čovjeka s licem anđela. Ipak, jedan od najpoželjnijih muškaraca na svijetu, nije uspio ostvariti stabilnu ljubavnu vezu, a razlog tome leži u njegovu traumatičnom djetinjstvu. Rođen je 8. studenog 1935. godine u bogatoj pariškoj četvrti. Njegovi roditelji razveli su se kada su Alainu bile samo četiri godine i nakon toga otišao je živjeti kod udomitelja. No, ne zadugo jer je poslije smrti udomitelja vraćen biološkoj majci i njenom novom mužu, no sam je jednom prilikom rekao da za njega u toj kući nije bilo mjesta te se nije osjećao sigurno s njima. Delon je iz dvije veze dobio troje djece; Anthonya, Anouchku i Alaina-Fabiena. Najmlađi sin pokojnog Delona u novoj knjizi donosi cijeli niz optužbi na račun svog oca koje se zgrozile javnost. Nakon smrti legendarnog francuskog glumca Alaina Delona u kolovozu 2024., javnost je ostala zatečena nizom šokantnih otkrića o njegovom privatnom životu. Knjiga objavljena nakon njegove smrti otkriva teške obiteljske tenzije, optužbe za nasilje te duboke razdore unutar obitelji Delon. Delonov najmlađi sin, Alain-Fabien, u knjizi otvoreno govori o "ekstremnim tenzijama" između roditelja, koji su bili zajedno od 1987. do 2001. godine. U emotivnim i uznemirujućim izjavama tvrdi kako je njegov otac bio nasilan prema njegovoj majci: "Slomio joj je glavu, dvaput nos i osam rebara", stoji u knjizi.

Kad su ga 2019. godine u jednoj emisiji zamolili da komentira glasine o obiteljskom nasilju, Delon je rekao: "Ako je šamar mačo, onda sam i ja mačo." Sin Alain-Fabien također tvrdi da je Delon bio nasilan prema Hiromi Rollin, koja mu je bila asistentica, njegovateljica, a kasnije i životna partnerica. "Ne mogu izbrojati koliko ju je puta pretukao", izjavio je. Policijska izvješća također dokumentiraju ozbiljne optužbe – od udaraca i davljenja, do prijetnji vatrenim oružjem. Unatoč svemu, Hiromi Rollin ostala je uz Delona sve do srpnja 2023., kada je izbačena s njegovog imanja. Tada je prijavila da su joj djeca slavnog glumca spalila osobne stvari, što je dodatno rasplamsalo sukobe unutar obitelji. Prema knjizi, imanje Delonove obitelji postalo je "gnijezdo špijuna" – poprište unutarnjih sukoba između njegove djece: sinova Anthonyja i Alaina-Fabiena te kćeri Anouchke. Dok je Alain-Fabien živio s ocem i brinuo se o njemu nakon moždanog udara, Anthony i Anouchka su ga posjećivali, ali i međusobno optuživali za manipulacije i skrivanja informacija o Delonovom mentalnom stanju.

Anthony je u intervjuu za Paris Match u siječnju 2024. optužio Anouchku za "laganje i manipulaciju", dok je ona odgovorila pravnom izjavom u kojoj tvrdi da je Delon "više nije mogao podnijeti agresivnost sina koji mu je stalno govorio da je senilan". Alain-Fabien bio je jedini koji je javno priznao Hiromi kao očevu partnericu. "Odrastali smo s njom. Uvijek je bila tu. Svi su znali da su zajedno", rekao je. Krajem života Delon je pokazivao opsesivnu vezanost za oružje. Tijekom policijske racije u veljači 2024., u njegovom domu zaplijenjeno je čak 72 komada vatrenog oružja i preko 3.000 metaka – sve ilegalno. Njegov sin ispričao je da je Delon znao držati napunjen pištolj pod jastukom. Jednom prilikom je čak uperio pištolj u njega, nakon čega je Alain-Fabien u spremnik stavio lažne metke, u strahu za sigurnost ukućana. Hiromi je također izjavila da se povukla u gostinjsku sobu nakon što je pištolj slučajno opalio i metak završio u zidu, netom pored Delonove glave.