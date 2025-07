Postala je seks-simbol zahvaljujući 'Spasilačkoj službi', a sada je teško možete prepoznati

Erika Eleniak, najpoznatija po ulozi Shauni McClain u kultnoj seriji "Spasilačka služba", zahvaljujući popularnosti ove serije stekla je status seks-simbola, a sada 30 godina nakon što je glumila u seriji izgleda sasvim drugačije i mnogi je gotovo ne prepoznaju – na licu nosi piercinge, a tijelo joj je prekriveno brojnim tetovažama. Nekadašnja manekenka i glumica sada njeguje potpuno drugačiji imidž. Mnogi obožavatelji u komentarima na Instagramu ispod njezinih fotografija izražavaju nezadovoljstvo njezinim izgledom, naglašavajući da im se nove tetovaže i piercing ne sviđaju. Ipak, Erika ostaje dosljedna svom stilu.

Foto: Profimedia

Na fotografijama se često pojavljuje našminkana, ali bez prevelikih eksperimenata – očito zna što joj najbolje pristaje. Podsjetimo, serija "Spasilačka služba" prikazivala se od 1989. do 1999. godine, a brzo je postala jedna od najgledanijih serija na svijetu. Uz Eriku Eleniak, slavu su stekli i David Hasselhoff, Pamela Anderson, Nicole Eggert i brojni drugi glumci. Osim u ulozi spasiteljice na plaži, Eleniak se pojavila i u serijama poput The Librarians i CSI: Miami, kao i u nekoliko filmskih projekata. U jednom intervju prošle godine Erika je priznala kako nije bilo jednostavno glumiti u "Spasilačkoj službi" niti je bilo tako idilično kako to izgleda na ekranu. - Trčati po pijesku i vodi je zbilja zahtjevno, mislim da mnogi nisu svjesni koliko je to teško - izjavila je Erika kojoj je sada 55. godina.

Izjavila je i kako je odluku o napuštanju serije donijela nakon što se promijenio smjer serije i više u prvom planu nisu bile priča o spašavanju. Odmah nakon odlaska iz "Spasilačke službe" 1992., glumila je u akcijskom filmu Pod opsadom, uz Stevena Seagala. Dva puta je bila u braku i ima jedno dijete, a javno je i govorila o tome kako je imala poremećaj u prehrani i kako je koristila laksative kako bi bila zadovoljna svojom figurom. Većinu tetovaža koje sada ima, kaže, nastale su u zadnjih nekoliko godina i jako je ponosna na svaku od njih jer svaka ima priču.