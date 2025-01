Bili su skoro 30 godina u braku, a sada ih čeka razvod: On ima novu djevojku, bit će prljavo jer ih čeka podjela bogatstva

Glumac Hugh Jackman (56) i Deborra-Lee Furness (69) gotovo su tri desetljeća bili u uspješnom braku i slovili su za jedan od skladnijih parova u Hollywoodu i zato je vijest o njihovom razlazu iznenadila mnoge. Iako su se razdvojili u rujnu 2023., još uvijek nisu podnijeli zahtjev za razvod. Prema informacijama do kojih je došao DailyMail.com, razlog za odgađanje brakorazvodne parnice leži u činjenici da par nije imao predbračni ugovor, što je postalo ključno pitanje u njihovoj podjeli imovine. Unatoč nastojanjima da sve prođe u mirnom tonu, stručnjaci predviđaju da bi ovaj razvod mogao biti daleko od urednog, s obzirom na bogatstvo koje se procjenjuje na nevjerojatnih 250 milijuna dolara.

Furness, 69, i Jackman, 56, šokirali su javnost objavom kraja svog braka, ističući kako su im se životni putevi razdvojili i više nisu zajedno jer žele nastaviti s osobnim rastom. No, uskoro su počeli kružiti tračevi da je Jackman započeo vezu s kolegicom Sutton Foster, a par je, tek prošlog tjedna, potvrdio tu romansu - viđeni su kako drže ruke napuštajući restoran u Los Angelesu. Njegova nova romansa nije pomogla u smirivanju napetosti između njega i bivše supruge, a šuška se i kako su im posljednje godine braka bile obilježene brojnim nesuglasicama. Papire za razvod su naravno planirali predati prije Božića, no praznici i Jackmanove nove profesionalne obveze dovele su do odgode te će par navodno sljedeći tjedan u New Yorku započeti s brakorazvodnim postupkom.

Razlog zašto se cijela stvar toliko odužila, prema izjavama osoba bliskih paru, je u tome što Jackman i Furness nisu sklopili predbračni ugovor. Kada su se vjenčali, vjerovali su da će to biti vječno, no nitko nije mogao predvidjeti da će Jackmanova karijera postati tako uspješna i osigurati mu milijune i milijune na računu. S obzirom na to da se obogatio tijekom njihova braka, podjela imovine bit će komplicirana. “Razvod će zasigurno biti izazovan, jer se radi o ogromnim financijskim iznosima”, rekao je izvor blizak paru. Jackman i Furness upoznali su se još 1995. godine, u australskoj TV emisiji Correlli, kada je ona bila već etablirana zvijezda, a on je tek započinjao svoju karijeru.

Samo četiri mjeseca nakon prvog susreta, Jackman ju je zaprosio, ističući u kasnijim intervjuima kako je znao da će s njom biti zauvijek. Vjenčali su se 1996. godine, a 2000. godine posvojili su svog sina Oscara, dok su 2005. postali roditelji kćeri Ave. S vremenom, Jackman je izgradio bogatstvo koje se procjenjuje na oko 200 milijuna dolara, najviše zahvaljujući svojoj ulozi Wolverinea u Marvelovim filmovima. Komplicirana će biti i podjela brojnih nekretnina koje uključuju luksuzni stan u New Yorku, kuću na plaži u Sydneyu i penthouse u četvrti Chelsea na Manhattanu, koji su kupili prije nego što im se brak počeo raspadati.

