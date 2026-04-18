Slavni glazbenik ostao bez mirovine od 360 tisuća eura: 'Sve je nestalo u trenu, pazite se'

Američki pjevač i glazbenik Garrett Dutton, svijetu poznatiji kao G. Love, frontmen hvaljenog hip-hop blues benda G. Love & Special Sauce, doživio je financijsku katastrofu koja služi kao mračno upozorenje svima u svijetu kriptovaluta. U jednom trenutku nepažnje izgubio je cjelokupnu ušteđevinu za mirovinu, vrijednu otprilike 420.000 dolara (359.100 eura), nakon što je nasjeo na vješto postavljenu zamku prevaranata. Cijeli njegov imetak u bitcoinu, točnije 5,9 BTC koje je strpljivo prikupljao gotovo čitavo desetljeće, nestao je u tren oka. Svoju bolnu priču podijelio je na društvenoj mreži X, ne kako bi tražio sažaljenje, već kako bi upozorio druge da ne ponove njegovu pogrešku. "Svi moji bitcoini su nestali u sekundi", napisao je shrvani glazbenik, dodajući kako ga je ovaj događaj ostavio u nevjerici i šoku.

I had a really tough day today I lost my retirement fund in a hack/Scam when I switched my @Ledger over to my new computer and by accident downloaded a malicious ledger app from the @Apple store. All my BTC gone in an instant. — G. Love (@glove) April 11, 2026

Sve se odigralo dok je postavljao svoje novo računalo. U želji da instalira softver za upravljanje svojim Ledger hardverskim novčanikom, Dutton je na Appleovom App Storeu preuzeo aplikaciju za koju je vjerovao da je službena. Međutim, radilo se o zlonamjernoj, lažnoj verziji dizajniranoj s jednim ciljem: krađom sredstava. Aplikacija ga je zatražila da unese svoju "seed frazu" od 24 riječi, tajni kod koji funkcionira kao glavni ključ za pristup kripto novčaniku. Uvjeren da slijedi standardnu proceduru, unio je riječi i time prevarantima predao potpunu kontrolu nad svojom imovinom. Čim je potvrdio unos, automatizirani proces ispraznio je njegov novčanik, a desetogodišnji trud pretvorio se u prah. Srećom, njegova ostala imovina u drugim kriptovalutama nije bila pogođena.

Dutton je u kasnijim objavama priznao vlastitu krivnju, ističući kako je i sam u "kripto cirkusu" još od 2017. godine, ali da su ga prevaranti ovaj put uhvatili nespremnog. "Moja je prokleta greška što nisam bio marljiviji. Ali neka ovo posluži kao upozorenje. Postoji toliko puno prevara", poručio je svojim pratiteljima. Njegova ispovijest brzo se proširila kripto zajednicom, a u pomoć mu je priskočio i poznati on-chain istražitelj ZachXBT. On je uspio ući u trag ukradenim sredstvima, otkrivši kako su prebačena na depozitne adrese povezane s mjenjačnicom KuCoin kroz devet odvojenih transakcija. Ovakav način "pranja" novca, prebacivanjem preko centraliziranih mjenjačnica, značajno otežava povrat sredstava jer se ona brzo mogu pretvoriti u druge valute ili povući s platforme.

Ovaj slučaj bolno naglašava opasnost koja vreba čak i na platformama koje korisnici smatraju sigurnima, poput Appleovog App Storea. Iako tehnološki divovi imaju stroge procese provjere aplikacija, zlonamjerni programi koji oponašaju poznate brendove ponekad se uspiju provući. Prevaranti često ciljaju upravo trenutke poput postavljanja novog uređaja, kada su korisnici u žurbi i manje oprezni. Ovo nije prvi takav incident; ranijih godina slične lažne Ledger aplikacije pojavljivale su se i u Microsoftovoj trgovini aplikacija, gdje su također uzrokovale značajne financijske gubitke korisnicima.

Iz tvrtke Ledger, čije je ime zloupotrebljeno u ovoj prevari, neprestano upozoravaju korisnike na ključna sigurnosna pravila. Njihov tehnički direktor, Charles Guillemet, ponovio je najvažnije pravilo: "Ledger vas nikada neće tražiti vaših 24 riječi. Ako vas bilo tko ili bilo koja aplikacija traži te riječi, pretpostavite da nešto nije u redu". Iz tvrtke savjetuju da se njihov službeni softver preuzima isključivo s njihove web stranice, a nikada iz trgovina aplikacija. Tajna "seed" fraza smije se unijeti samo i isključivo na samom fizičkom hardverskom uređaju tijekom procesa oporavka, a nikada u bilo koju aplikaciju ili web stranicu. Ta fraza je vaš novčanik i njezinim otkrivanjem gubite sve.

Incident s G. Loveom samo je djelić šire i zabrinjavajuće slike. Prema izvješću FBI-a, gubici povezani s kripto prevarama u stalnom su porastu i dosegnuli su rekordnih 11,36 milijardi dolara u 2025. godini. Broj prijava porastao je za 21 posto u odnosu na prethodnu godinu, što pokazuje da prevaranti postaju sve sofisticiraniji, a njihove žrtve sve brojnije.

* Dijelom uz AI