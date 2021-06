Bila je jedna od najseksi žena svijeta, a onda se naglo udebljala: Evo kako sada izgleda u badiću

Kada je počela svoju karijeru kao manekenka i voditeljica, Kelly Brook bila je znatno mršavija i časopis FHM proglasio ju je i najseksi ženom na svijetu, ali tijekom ovih devet godina otkako je u svijetu showbizza Kelly se dosta udebljala.

Nedavno su je paparazzi uhvatili kako šeće po gradu jako dobre volje. Bila je odjevena u kabanicu, bijelu košulju i suknje, te se veselo smijala fotografima koji su jedva dočekali priliku za novu fotku. Kelly je isto tako prije nekoliko tjedana pokazala kako danas izgleda u badiću.

Bivša manekenka nedavno je progovorila i o tome kako se osjeća zbog toga što je postala meta hejtera na internetu zbog toga što više ne izgleda kao što je izgledala kada je imala 20 godina.

- Oni me u 40-im godinama vide kao debelu djevojku i ne prihvaćaju me kao takvu. Smiješno mi je. Ljudi odrastaju, postaju veći, mijenjaju se, to se događa stalno - kazala je Brook. Kelly je prigrlila svoje obline i kilograme, ali priznala je i kako se ulijenila i opustila, što je rezultiralo debljanjem. Ipak, na poticaj dečka Jeremyja Parisija odlučila je skinuti koji kilogram.

– Nakon što su me svi upozorili na višak kilograma, počela sam ozbiljno razmišljati što bih sama mogla napraviti po tom pitanju rekla je i dodala: – Ulijenila sam se i opustila – priznala je. Rekla ja kako su njene mršave faze uglavnom bile rezultat depresivnih faza u kojima nije bila zadovoljna životom i bolje se osjeća s viškom kilograma. Nije htjela izgubiti puno kilograma jer je joj je cilj bio zadržati svoje obline koje često ponosno pokazuje.

