Maja Šuput pozirala s Bloomom, pažnju ukrao komentar Nine Badrić ispod fotografije

Maja Šuput vratila se s obiteljskog putovanja u Dubrovnik. Pjevačica je proteklih dana uživala na jugu Hrvatske, a jučer su avionom stigli u Zagreb. Ponosna majka sa sinom Bloomom pozirala je u dubrovačkoj zračnoj luci ležerno odjevena. - Bye, bye Dubrovnik. Vidimo se uskoro - napisala je Maja uz fotografiju na kojoj pozira sa sinom u rukama odjevena u kratke traper hlače, bijelu majicu i rozi sako dok je na nogama imala trendi ružičaste štikle.

Ispod fotografije odmah su se zaredali komentari, a jedan od najupečatljivijih bio je onaj pjevačice Nine Badrić. "Bloom je zakon", napisala je Nina čiji je komentar prikupio pedesetak lajkova.

Maja je ranije otkrila i da se Bloomu svidio let avionom i da baš kao i ona dječak obožava hotele i restorane. Nedavno se pjevačica osvrnula i na brojne komentare na Instagramu koji su se pojavili na ovoj društvenoj mreži nakon što je objavila prve fotografije sa sinom kada su joj mnogi prigovorili kako je nerealno da izgleda tako dobro nakon poroda.

– Meni je nerealno da o tome uopće razgovaramo. Moj Instagram profil otvoren je i svatko piše svašta. Da sam se u životu obazirala na to što drugi pišu, sad bih već imala tri živčana sloma i četiri čira na želucu ili bih se bacila s mosta. Ljudi imaju pravo pisati što hoće, a ja to mogu prihvatiti ili odbaciti. Pokušavam blokirati hejterske komentare. Shvaćam da žene koje su rodile mogu napisati kako nije moguće da pet dana nakon poroda izgledam tako. No, je li nerealno da tako izgledam kad ste upravo vidjeli da tako izgledam. Tajna je u tome da sam imala frizuru, malo maskare i rumenila. Nije to baš neka nerealna priča jer je meni nakon 20 godina bavljenja javnim životom i showbizzom u malom prstu kako da se skockam. Naravno da svoje loše izdanje neću staviti na Instagram, zašto bih to radila i zašto bi dijete imalo takvu sliku na Googleu. To su slike koje imamo privatno doma a, vjerujte, imamo ih svakakvih – onih na kojima izgledamo i kao zombiji i kao beskućnici, ali to ne stavljaš na Instagram jer nema potrebe. Ne znam što je tu čudno, to je valjda čudno samo onima koji nisu razmislili dva puta. A ako ćete još većom logikom – ako smo svi troje na slici, znači da je netko došao k nama i slikao nas, povod više da izađem iz trenirke i da se malo dotjeram – poručila je svima Maja.

