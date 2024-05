Balkanske trap zvijezde održale koncert u Areni Zagreb: Desingerica se polugol bacio u publiku

Balkanske trap zvijezde sinoć su nastupale u Areni Zagreb. Miljenici generacije Z - Nucci, Voyage, Zera, Barbara, Corona, Sajfer, Desingerica i Rimski - punih su pet sati vladali pozornicom u sklopu Balkan festivala, a publika je s njima u glas pjevala sve hitove koji su uvijek u vrhu YouTube trendinga u Hrvatskoj i regiji.

Prva je na pozornicu izašla 21-godišnja Marina Pezerović, poznatija kao Zera, koja je zagrijala atmosferu s prvim taktovima. „Svaki put mi je divno kad dođem u Hrvatsku, no samostalna Arena još ne, tek sam se počela baviti ovim poslom, možda za 20 godina“, istaknula je kroz smijeh. Mlada glazbenica je i veliki hit na društvenim mrežama. „Privatno sam jako luda, volim biti cringe. Gluma se uvijek vidi, a ja nisam glumica, nego pjevačica“, zaključila je Zera. Uslijedi su energični nastupi Sajfera, Rimskog & Corone, a zatim je na pozornicu izašao showman Dragomir Despić Desingerica.

Iako je njegov zagrebački nastup bio umjereniji nego oni na koje je publika navikla, ipak nije prošao bez iznenađenja, pa se Designerica u jednom trenutku polugol „bacio“ u publiku koja ga je snimala i grlila. Prethodno je rastrgao majicu. „Zagreb obožavam, tu se osjećam kao kod kuće“, istaknuo je Desingerica, a onda zaključio: „Ja radim tako kako se radi posao, ne znam drugačije. Radim najbolje što znam i nadam se da valja.“ Nakon njega se na pozornicu popela Barbara Bobak koja je oduševila glasom i stasom u ultra kratkoj haljinici i vrtoglavim štiklama.

Nucci i Voyage zatvorili su ovu balkansku večer. Obojica priznaju da im je samostalan koncert u Areni Zagreb san jer hrvatsku publiku obožavaju koliko i ona njih, no sve u svoje vrijeme. Sada su prioritet novi hitovi koji će ih ponovno dovesti do Arene u drugačijem aranžmanu. "San mi je imati veliku turneju po arenama, no još ne mogu govoriti o tome. Sve je to ljubav prema glazbi i publici", poručio je miljenik ženske publike Mihajlo Veruović, poznatiji kao Voyage. „Volio bih jedan dan vidjeti i svoju djecu kako ostvaruju svoje dječačke snove koje su sami izgradili bez ikakve pomoći i sponzorstava“, dodao je Nucci, pravim imenom Igor Panić.

VEZANI ČLANCI:

Premda je većina od ovih osam izvođača već imala svoje nastupe po hrvatskim gradovima, ovo je prvi put da ih je Balkan Festival okupio na jednom mjestu. Sudeći po reakcijama publike, bio je to pun pogodak.

VIDEO: Torta u zrakoplovu za Baby Lasagnu