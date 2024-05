Nakon nastupa Baby Lasagne Izrael pao na kladionicama, Hrvatskoj šanse još porasle

Svi natjecatelji izveli su svoje pjesme na ovogodišnjoj Euroviziji. Glasanje još traje, a došlo je i do promjene na kladionicama. Naime, našem Baby Lasagni, koji je i dalje prvi, tijekom večeri su porasle šanse za pobjedu na Euroviziji. Prije nastupa bile su 50 posto, a sada su 52 posto. No, to nije najveća novost. Najveća novost je da je Izrael pao ispod 20 posto. Naime, predstavnica Izraela od četvrtka se nalazila na drugom mjestu, a prije finala bila je na 22 posto. Sada su njezine šanse za pobjedu 17 posto. Na trećem mjestu e Švicarac s 14 posto, a slijede Francuska i Irska s pet i tri posto.

Baby Lasagna je prije početka finala uputio i emotivnu poruku svojim obožavateljima i zahvalio im na podršci i ljubavi koju su mu pružili zadnjih tjedana. Želim vam samo svima zahvaliti i ne mogu ni opisati koliko ste mi promijenili sve u životu. Pišete mi kako vam moja glazba pomaže i utječe na vas, ali moram vam reći kako vaša podrška i ljubav utječu na mene i osjećam se dobro zbog toga i zbog toga sam zahvalan. Što god se dogodilo večeras želim da znate da sam dao sve od sebe i vidimo se - poručio je Baby Lasagna svojim obožavateljima na Instagramu samo sat vremena prije početka finala Eurovizije.

