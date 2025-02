Baby Lasagna otkrio zašto nije nastupio kao predgrupa Ed Sheeranu: Bio je malo škrt

U Jutarnjem Showu kod Saše Lozara i Marine Remenarić na Anteni Zagreb gostovao je Baby Lasagna, u pratnji bubnjara Matije Klaja. Povod za druženje bio je svakako izlazak dugo iščekivanog albuma "Demons & Mosquitoes", koji je od ponoći 7. veljače dostupan na svim streaming platformama i u prodaji. Glazbenik je podijelio dojmove o izlasku albuma, najavio novu suradnju, podijelio zanimljive anegdote o svojoj glazbenoj karijeri, ali i potvrdio kako je trebao biti predgrupa Ed Sheeranu na zagrebačkom Hipodromu i otkrio zašto do nastupa nije došlo.

"Nisam mislio da će me toliko pogoditi, ali kada sam dobio svoju ploču u ruke, bilo mi je fascinantno i emocionalno. Jučer su ljudi čekali ponoć kako bi preslušali album i to je za mene stvarno nešto neopisivo," izjavio je Baby Lasagna. U emisiji je otkrio da uskoro izlazi nova suradnja s Hiljsonom i Gocom, odnosno KUKUSOM. "Pripremamo nešto i trebalo bi izaći vrlo brzo, za par tjedana. Htio sam napraviti nešto baš fora i neočekivano. Mislim da 'Lasagna i Kukus' zvuči dovoljno smiješno da bude hit." Na Sašino pitanje tko bi ga glumio u filmu o njegovom životu, Baby Lasagna je kroz smijeh odgovorio: "Brad Pitt, realno!" te dodao kako mu je posljednjih godinu dana bilo poput scenarija za film, ali da još uvijek nije imao vremena osvrnuti se na sve što se dogodilo.

Iskreno je progovorio i o iskustvu na Eurosongu, gdje je opisao atmosferu iza kulisa: "Na TV-u to možda izgleda seksi, produkcija je vrhunska, ali iza scene sjediš u kocki 10 sati, sam si plaćaš hranu, baš je siromašan, bez meze, sve sam plaćaš. Ok, imali smo vodu, čaj i kavu besplatne. Očekivao sam da će biti više podrške, ali na kraju shvatiš da si samo dio velikog showa." Na pitanje slušateljica, Baby Lasagna je otkrio da je zapravo preromantičan te kako se zaista trudi biti pažljiv prema supruzi, kojoj je posvetio pjesmu “And I”: "Zapravo je to bio moj način da ju zaprosim, kroz pjesmu," priznao je. Voditelji su ga pitali je li istina da je trebao biti predgrupa Ed Sheeranu na zagrebačkom Hipodromu, na što je otkrio: "Da. Ne smijem reći zašto nisam... Mislim smijem, bio je malo škrt." Stvarno? "Da, ali dobro, to nije on nego booker ili ne znam tko..."

Pa dobro... A možda si ti preskup? – našalio se Saša. "Ne, stvarno je bilo ono kao...come on. Kao uvredljivo?" "Da… Ok, dobro, riješili smo tu jednu veliku stvar…." – zaključio je Saša. Nakon izlaska albuma, Baby Lasagna kreće na europsku turneju s čak 22 koncerta u dva mjeseca. "Najviše me brinu međuljudski odnosi, jer smo 24 sata zajedno na cesti, umorni, napeti... Ali imam odličnu ekipu i vjerujem da će sve proći kako treba." Završni, veliki koncert održat će se u Boćarskom domu u Zagrebu 10. svibnja.