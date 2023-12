Azra otkrila svoj ljubavni status i obrušila se na Jožefa: 'On je takav čovjek, ja tu ne mogu ništa'

U showu 'Ljubav je na selu' Na putovanje s farmerom Jožefom Mastnakom išla je kandidatkinja Azra Kitić. Ona je s njim imala i neke romantične trenutke na okupljanju farmera i kandidatkinja, no kaže da se između njih nije dogodila ljubav.

- Između mene i Jožefa nema ništa, ne zove me niti smo prijatelji. Znači da mu nije stalo do mene. On je takav čovjek, ja tu ne mogu ništa. To je istina - rekla je za RTL.hr.

Ipak, otkrila je da se njen život potpuno promijenio nakon showa.

- Dogodila mi se ljubav nakon showa. Uskoro ćete saznati sve - kratko je rekla Azra.

Ranije je ova bivša kandidatkinja komentirala što je potrebno da bi se rodila ljubav između nje i farmera.

- On ne trudi dovoljno. Čovjek kada je zaljubljen, treba to na neki način i pokazati. On se kao muškarac treba više potruditi i iskoristiti vrijeme kako bi me osvojio i dokazao da me zaslužuje - izjavila je.

VEZANI ČLANCI:

Rekla je da je Jožef sramežljiv.

- Po prirodi je sramežljiv. Smatram da se takve osobe teško mogu otvoriti i pričati otvoreno o ljubavi te da za te stvari treba puno više vremena da posvetimo jedno drugome.

Pred kraj ove sezone showa "Ljubav je na selu" postalo je očito koji parovi žele nastaviti svoju vezu u budućnosti, a među njima su bili farmer Miroslav i Gabrijela koji su se nakon romantičnog putovanja činili jako zaljubljeni. U srijedu je emitiran prvi dio finala showa "Ljubav je na selu", a farmer je priznao kako se između njega i Gabrijele dogodila ljubav.

''Trenutno živim s Miroslavom i jako je dobro, dinamično'', priznala je Gabi tada.

Inače, njihova ljubavna priča započela je slučajno i to prije emitiranja showa, a u njemu samo se produbila. Par se zapravo upoznao ispred zagrebačkoga hotela kada je on zakasnio na autobus, a ona je krenula na snimanje showa. Nakon što su se "sprijateljili" na Facebooku, nastavili su se dopisivati.

VIDEO Aleksandra Prijović otkrila koje dvije pjevačice se nisu odazvale njezinu pozivu za gostovanje u Areni