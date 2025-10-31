Naši Portali
OBJAVILA DETALJE

Ava Karabatić najavila otvaranje svoje online škole: Za mane su najveći uzori bili moji profesori s fakulteta

Zagreb: Ava Karabatić dala intervju na subotnjoj špici
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
31.10.2025.
u 19:50

Nastava će se održavati online, a zbog velikog interesa, polaznici će biti podijeljeni u razrede, najavila je Ava

Ava Karabatić na svom Instagram profilu najavila je otvaranje vlastite online škole! Reality zvijezda, pjevačica, model i spisateljica sada ulazi u svijet obrazovanja. "Oduvijek mi je bila želja otvoriti vlastitu školu, mjesto gdje se znanje, iskustvo i predanost prenose s istinskom strašću. Za mene nikada nisu uzori bili glumci ni pjevači, već moji profesori s fakulteta, koji su me inspirirali da učim, rastem i jednog dana, i sama podučavam. S obzirom na veliki broj upita koje svakodnevno primam za instrukcije, s ponosom mogu najaviti da sam započela proces otvaranja online Škole Ava Karabatić. Trenutno je u tijeku sređivanje dokumentacije i svih službenih koraka potrebnih za pokretanje škole, a čim sve bude finalizirano – objavit ću raspored sati i detaljne informacije.", napisala je Ava na Instagramu. U nastavku objave u kojoj najavljuje svoj novi poslovni pothvat je istaknula je kako vlada veliki interes za njezinom online nastavom. 

"Nastava će se održavati online, a zbog velikog interesa, polaznici će biti podijeljeni u razrede. Pristup edukacijama bit će moguć putem web stranice škole, uz simboličnu uplatu. Minimalni broj sati po polazniku je 8, a cijena jednog sata iznosi 50 eura. Veselim se ovoj novoj etapi i suradnji sa svima vama koji ste prepoznali vrijednost u znanju i osobnom razvoju. Sve će biti u potpunosti transparentno, stručno i u skladu sa zakonskom regulativom.", poručuje Ava. 

Prije nekoliko dana je već najavila putem društvenih mreža kako učenicima nudi pomoć iz latinskog, talijanskog, engleskog i ruskog jezika, ali i iz prirodnih znanosti poput matematike i kemije, te društvenih predmeta kao što su povijest i hrvatski jezik. Ava Karabatić je diplomirala talijanski i latinski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zadru, što joj daje itekakvu podlogu za podučavanje ovih klasičnih predmeta. Također, po struci je i farmaceutski tehničar, što može objasniti njezinu samouvjerenost u prenošenju znanja iz kemije. Nedavno je Ava doživjela veliku obiteljsku tragediju kada je iznenada preminuo njezin otac Ivica, što ju je duboko potreslo. Svoju bol i tugu dijelila je s pratiteljima, govoreći o teškim trenucima i izazovima s kojima se suočavala.
Ključne riječi
showbiz online škola ava karabatić

