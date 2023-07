Anja iz 'Života na vagi' podijelila detalje o porođaju i bebi: 'Bilo je bolno, ali brzo'

Anja Veber, bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi', rodila je sina, a sretnu vijest podijelila je na društvenim mrežama. "Doborodošao nam", napisala je Anja i priložila fotografiju iz rodilišta iz koje je vidljivo da su sinu nadjenuli ime Liam. Dječak je rođen 29. lipnja u 12:15 sati, težak je 3655 grama, a dugačak 51 centimetar. Na prinovi su joj mnogi čestitali u komentarima pa tako i trener Edin Mehmedović, ali i voditeljica Marijana Batinić. "Čestitamo", napisali su.

Sada je Anja ispričala kako je prošao porođaj.

"Porođaj je prošao odlično, bolno, ali brzo. Dobila sam jake trudove koji su trajali oko 40 minuta i rodila u sljedećih desetak minuta bez pucanja i drugih komplikacija. I pohvalila bih ovim putem zdravstvene djelatnike. Sve primalje i doktori su me stvarno iznenadili svojim radom, pristojnošću i pristupačnosti u bolnici Pakrac", izjavila je za RTL.hr.

Kazala je da je maleni Liam u bolnici bio jako dobar, te da je spavao preko noći, a to čini i otkad su došli kući.

"Ne mogu se žaliti. Za sada je jako dobar" rekla je.

Dodala je i da im obitelj pomaže oko bebe.

"Svi pomažu u svakom smislu oko bebe kada god zatreba", tvrdi Veber.

Prije nego što je započela svoju avanturu pred kamerama, Anja je otkrila kako je trudnoća glavni razlog zbog kojeg je odlučila svoj život promijeniti iz korijena. Nakon što je začeće uspjelo, nije krila kako joj je gubitak kilograma pomogao da ostvari svoju najveću želju.

''Sudjelovanje u emisiji 'Život na vagi' mi je puno pomoglo jer sam tamo izgubila kilograme koji su sprječavali trudnoću'', priznala je Anja za RTL na početku trudnoće.

Anja je o bračnim problemima govorila pred kamerama u showu, no nakon izlaska je rekla kako imaju odličan odnos. - Sa suprugom je zasad odnos odličan, dalje ćemo vidjeti. Zna i sam kako nam je bilo i drago je i njemu i meni što smo to riješili - rekla je.

Veber je poslije finala showa, odlučila otvoriti i TikTok profil. Tamo je u kratkom razdoblju skupila mnogo pratitelja, a s njima je podijelila i svoju transformaciju. Koliko se promijenila sudjelovanjem u 'Životu na vagi', najbolje se može vidjeti na fotografijama koje je objavila.

- Najbolja odluka u mom životu - napisala je Anja ponosno uz video. Pratitelji nisu propustili priliku da pohvale Anju te su joj pisali da im je bila velika motivacija. „Super si Anja, kraljice“, „Bravo“, samo su neki od komentara.

Anja se tijekom showa uvukla pod kožu trenerima Edi i Maji te ostalim kandidatima, a nije joj bio problem pričati o svojim strahovima, željama i planovima. - Obitelj sam trebala u većini situacija, a ja sam se sramila čak i tražit njih nešto. Očekivala sam da će oni to sami. Očekivala sam, ali podrška nije dolazila. Mislim da sam spremna čak i izbaciti ljude iz mog života radi promjene mog života. Konkretno mislim na svog supruga i brata - rekla je jednom prilikom u emisiji.

U showu je Anja ostala do posljednjih dana, no nije uspjela izboriti finale u koje je došla s nevjerojatnih 41,1 kilograma manje. Još joj vrlo malo nedostaje da padne ispod 100 kilograma, a cilj joj je doći do 80 kilograma.

Podsjetimo, pobjednik šeste sezone ovog showa bio je Josip Čapo koji je u show došao sa 172 kilograma, a u finalu je imao 93,7 kilograma, što znači da je skinuo čak 78,3 kilograma odnosno 45,5 posto tjelesne mase. Kao pobjedniku, Josipu je pripala nagrada od 150.00 kuna.

