Anja iz 'Života na vagi' otkrila tko je odabrao ime prinovi koju očekuje i ima li trudničke mučnine

Anja Veber je bila natjecateljica u showu "Život na vagi" u koji je ušla sa 140 kilograma i na kraju je iz showa izašla s manje od stotinu kilograma. U showu je Anja ostala do posljednjih dana, no nije uspjela izboriti finale u koje je došla s nevjerojatnih 41,1 kilograma manje. Tijekom showa joj je velika podrška bio suprug Ivan, a Veber je u showu govorila i o bračnim problemima koje su suprug i ona imali, no nakon izlaska je rekla kako imaju odličan odnos.

U showu je istaknula i da se prijavila jer je zbog viška kilograma ima problema sa začećem, a velika joj je želja bila imati dijete. Ta želja im se ispunila prošle godine kada su u lipnju dobili sina Liama, a sada im stiže i druga prinova. Tu sretnu vijest je Anja objavila na Instagramu i otkrila je kako će ona i suprug dobiti drugog sina. - Stiže nam Kain - napisala je Anja i otkrila kako je trudna 19 tjedana.

- Planirali smo drugo dijete. Što se tiče dobne razlike, bit će teško, ali mislim da to ima puno prednosti. Suprug je odabrao ime, a ja sam se složila - ispričala je Anja u razgovoru za RTL. Rekla je i kako je na početku druge trudnoće imala problema s mučninama.

- Imala sam mučnine i povraćala na početku trudnoće. Sada više ne, samo ako pojedem nešto što mi ne odgovara - kaže Anja.

Početkom prošle godine Anja i njezin suprug Ivan na društvenim su mrežama podijelili i lijepu vijest kako će postati roditelji. "Sretna Nova od nas troje. Ti si naše malo čudo, najbliže magiji do koje ćemo ikada doći'', napisala je bivša kandidatkinja uz objavu na kojoj ona i suprug poziraju sa slikom ultrazvuka. Kada je rodila Liama u razgovoru za RTL je ispričala kako je prošao porod.

- Porođaj je prošao odlično, bolno, ali brzo. Dobila sam jake trudove koji su trajali oko 40 minuta i rodila u sljedećih desetak minuta bez pucanja i drugih komplikacija. I pohvalila bih ovim putem zdravstvene djelatnike. Sve primalje i doktori su me stvarno iznenadili svojim radom, pristojnošću i pristupačnosti u bolnici Pakrac - rekla je tada Anja za RTL.hr.

