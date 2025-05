Andrea Šušnjara otkrila svoju najveću životnu inspiraciju: 'Stvarno su predivni i obogaćuju mi život i vrijeme'

Pjevačica Andrea Šušnjara makon odlaska iz Magazina uspješno je nastavila svoju solo karijeru. Poslije hita 'Ja bi još', stiže i njena nova pjesma naziva 'Normala', a Andrea je nastavila i neumorno nastupati, pa je tako ovih dana pjevala u Vrgorcu. - Po prvi put sam u Vrgorcu, nećete vjerovati! Nisam nikad ni s grupom Magazin ovdje nastupala. Često smo prolazili kroz Vrgorac tako da sam jako sam sretna i počašćena što sam večeras ovdje. Kod mene vam je jako radno. Ja sam izašla iz Magazina, ali magazinski stil života i ta stara škola iz mene neće još dugo izaći. Tako da i kad nemam posla ja sama sebi stvorim dodatni posao. Stvarno ne znam di sam, rekla je za In Magazin i otkrila sve o novoj pjesmi za koju je tekst napisala Vjekoslava Huljić.

- Moram priznati da je Vjekoslava ovaj put zbilja pogodila tekst. Napravila je onako pravi ženski tekst. Smatram da će se svaka žena pronaći u njemu – a ja pogotovo u ovom periodu života. Pjesma je malo u mom stilu ali opet s nekim pomakom, ljudi me najviše pamte po najvećim hitovima Maslačak, Kemija, s tim da sam ja tada imala 20-23 godine, a sad imam malo više, malo sam odrasla pa se to odražava i na pjesme, rekla je Andrea.

A kad ne pjeva, splitska pjevačica pomaže. Radeći s djecom bez odgovarajuće roditeljske skrbi, ali i spašavajući životinje, pokazuje da su njezine najveće note – one ljudske. ''U međuvremenu radim i u domu za nezbrinutu djecu. Ma oni su super. Premali su i ne sjećaju se i ne znaju ove moje hitove od prije 10-tak godina, oni vole Gršu. Ja sam im jedan dan iz zezancije upalila ''Još se ne bi udala'' i kažem ovo vam vaša teta pjeva, a oni meni – nije to to tvoja pjesma, to je od teta Ene pjesma. Od druge kolegice jer im ona stalno pušta ''Još se ne bi udala'', tako da uopće nemaju tu percepciju zašto sam ja na televiziji i zašto sam ja s njima tu. Stvarno su predivni i obogaćuju mi život i vrijeme'', priča Andrea.

Osim što je otvoreno govorila o profesionalnim izazovima, Andrea je nekoliko puta javno progovorila i o teškoj zdravstvenoj borbi. Na liječničkom pregledu dijagnosticirana joj je ozbiljna bolest, no unatoč tome nikada nije gubila vjeru ni nadu.

– Ne volim previše pričati o tome jer je, hvala Bogu, sve iza mene. Nije bilo lako – od hitne operacije samo dva dana nakon što mi je otkrivena cista na jajniku, do tri ciklusa kemoterapije koje su uslijedile. No, nikad se nisam predala, snovi o pjevačkoj karijeri uvijek su me nosili naprijed – izjavila je Andrea u razgovoru za Jutarnji list 2010. godine. Danas ističe kako joj je zdravlje prioritet te aktivno podiže svijest o važnosti brige za sebe.

– Nažalost, ni 2025. godine nije popularno javno govoriti o bolesti i zdravlju jer te ljudi odmah svrstaju u određene okvire, a ta etiketa te prati kroz život. No meni to nije teško – smatram da je to moj mali doprinos svim ženama koje se bore s rakom i drugim bolestima. Problem javnih osoba je što se svaki iskreni razgovor o teškim trenucima doživljava kao žaljenje. A to nije istina – tko prođe kroz teške situacije nije žrtva, već borac – rekla je za In Magazin.

Šira javnost upoznala ju je još 2004. godine kada je nastupila na Dori, a 2009. godine, u duetu s Igorom Cukrovom, pobijedila je na tom natjecanju te predstavljala Hrvatsku na Euroviziji, uspješno se plasirajući u finale. Rođena 26. veljače 1987. u Splitu, Andrea je odmalena pokazivala talent za glazbu. Svoj pjevački dar brusila je na satovima pjevanja, a njezinu iznimnu vještinu primijetio je i Tonči Huljić, čija je kći Hana pohađala iste sate. Četiri godine kasnije Jelena Rozga odlučila je započeti solo karijeru, a kao njezina nasljednica u Magazinu izabrana je Ivana Kovač. Tada su mediji izvijestili o Andreinim zdravstvenim problemima, no čim joj se stanje poboljšalo, nastavila je suradnju s Huljićima.

– Tonči i Vjekoslava postali su mi poput obitelji. Zahvaljujući njima i njihovoj vjeri u mene, imala sam priliku nastupati na Splitskom festivalu, čak tri puta na Dori i jednom na Eurosongu. Upravo zahvaljujući Euroviziji u Moskvi stekla sam sigurnost na pozornici, pa nisam imala tremu ni prilikom prvog nastupa s Magazinom – ispričala je tada.

