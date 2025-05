Nina je u showu izgubila 60 kg, a nakon borbe sa zloćudnom bolesti pokazala je kako uživa sa sinom

Bivša kandidatkinja popularnog RTL-ovog showa 'Život na vagi', Nina Bandić, koja je osvojila srca gledatelja svojom nevjerojatnom transformacijom i iskrenošću, nedavno je postala majka. Nina sada na društvenim mrežama često dijeli zajedničke trenutke sa sinom, pa je tako na Instagram Storyju podijelila fotografiju na kojoj je sin drži za prst. ''Imamo na svitu sve'', napisala je uz fotografiju.

Također, Nina je nedavno otkrila da njezin sin na poklon dobio člansku iskaznicu nogometnog kluba Hajduk. Mališan je rođen u veljači, a donio je ime Emanuel, To je ime hebrejskog porijekla koje znači "Bog je s nama" ili "onaj koji je dar od Boga", savršeno oslikava okolnosti u kojima je maleni došao na svijet. Simbolično, novopečena majka otkrila je ime sina pokazavši poseban poklon koji je dobio – člansku iskaznicu nogometnog kluba Hajduk, čime je Emanuel od rođenja postao dio "jedne velike priče". Maleni je na svijet stigao carskim rezom, težak 3070 grama i dug 49 centimetara, a sretna obitelj već je stigla u svoj dom u Sinju. "Mali je također odlično, spava, jede, ne plače. On je naše malo čudo. Došao je novi mezimac i bit će pravi frajer," izjavila je Nina za RTL, ne skrivajući radost, ali i priznajući koliko je trudnoća bila iscrpljujuća.

Ninina trudnoća bila je daleko od idilične. Na samom početku, uz vijest o prinovi, stigla je i šokantna dijagnoza – Hodgkinov limfom, maligno oboljenje limfocitnog tkiva, i to već u trećem stadiju. "Doznali smo da osim malog bebača, u mome tijelu se također razvija zloćudni tumor već podosta velik i opasan za mene i bebicu," podijelila je Nina ranije na Instagramu. Uslijedila je teška borba – kombinacija trudnoće i kemoterapije. "Kombinacija trudnoće i kemoterapije ne zvuči optimistično niti obećavajuće ni u jednom smislu, ali tu smo borbu dobili," hrabro je poručila Nina, dodajući kako je od prvog dana bila svjesna da mora vjerovati u pozitivan ishod za sebe i svoje nerođeno dijete. Prošla je kroz neopisivu bol, no spoznaja da se bori za dva života davala joj je nadljudsku snagu.

Unatoč teškim okolnostima i bolnim terapijama, Nina je pokazala nevjerojatnu mentalnu snagu. "Odmah sam bila pozitivna, bila sam čvrste glave, ali tu bol i dalje ne mogu opisati. No, kad znaš da se boriš za sebe i za mali život, to te onda spašava," rekla je. Istaknula je kako tijekom cijele trudnoće nije pustila suzu, pomno je slušala svaku riječ liječnika, a neizmjernu podršku pružali su joj suprug i obitelj. Vjera joj je, kako kaže, bila najdragocjenija i davala joj nevjerojatnu snagu. "Razmišljaš o tome da ti je Bog dao to dijete, a vjera mi je bila ta koja mi je davala nevjerojatnu snagu," iskreno je priznala. Posljednje mjesece trudnoće morala je strogo mirovati, provodeći vrijeme samo s najužom obitelji, pripremajući se za dolazak svog malog borca.

Nina vjeruje da joj je upravo sin spasio život. "Maleni je spasio moj život jer kad sam otkrila da imam rak, već sam bila u trećem stadiju, a nisam imala nikakvih simptoma," otkrila je, najavljujući povratak liječenju čim se oporavi od poroda. Tijekom cijelog tog izazovnog procesa, velika podrška stizala je i od njezinih kolega iz "Života na vagi". "Tu su za mene bili Marsela, Ljube, Silvija i Mislav - u kontaktu smo bili cijelo vrijeme, rekla bih, gotovo cijeli crveni tim," zahvalila im se Nina. Posebno je istaknula i pomoć nutricionistice Martine Linarić, koja joj je složila optimalan plan prehrane prilagođen trudnoći i zloćudnoj bolesti, te ju je čak posjetila u Sinju, što joj je, kako kaže, puno značilo.

Podsjetimo, Ninin život drastično se promijenio nakon sudjelovanja u RTL-ovom showu. Gledatelji su je upoznali kao hrabru i odlučnu kandidatkinju sedme sezone "Života na vagi". Na prvom vaganju imala je 136,2 kilograma, a do finalnog vaganja uspjela je izgubiti impresivnih 62,3 kilograma, što je činilo čak 45,7% njezine tjelesne mase. Svojom iskrenošću, hrabrošću i nevjerojatnom snagom volje osvojila je simpatije publike i postala inspiracija mnogima. Njezina transformacija nije bila samo fizička, već i emocionalna, pokazujući da je zdraviji način života proces koji uključuje mentalnu stabilnost i rad na sebi.

Nakon showa, Nina je nastavila raditi na sebi i dijeliti trenutke iz svog života na društvenim mrežama, gdje je pratitelji cijene zbog iskrenosti i motivirajućih poruka. Sredinom prosinca prošle godine otkrila je da se udala, a na samom početku ove godine podijelila je i vijest da očekuje svoje prvo dijete. Ubrzo nakon toga, hrabro je progovorila o teškoj dijagnozi i borbi koja je uslijedila. Njezina priča, od borbe s kilogramima do borbe za život i rođenja sina Emanuela, svjedočanstvo je nevjerojatne snage, vjere i ljubavi, te podsjetnik da i u najtežim trenucima nada i borba mogu donijeti čuda. Kako je sama rekla: "Još kratko smo u jednom komadu i jedva čekam upoznati svog malog borca zbog kojeg život i svaka borba koja nas u životu čeka ima smisla." Taj trenutak je napokon stigao, a maleni Emanuel sada je centar njezinog svijeta, simbol pobjede i neizmjerne ljubavi.

