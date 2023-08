Andrea i Marko iz 'Braka na prvu' prevladali su različitosti koje su imali u showu i uživaju u novom početku

Sudionike sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Marka Bogdana i Andreu Kukolj gledatelji su mogli upoznati u posljednjoj sezoni emisije, a njih dvoje ostali su zapamćeni kao par koji se zaljubio no na put su im stali različiti pogledi na posao. Marko i Andrea iako su se romantično slagali, preprekom u showu pokazale su se različite želje za karijeru.

To im je prouzročilo i razmirice koje smo mogli vidjeti u showu. No, na završnoj ceremoniji ipak su odlučili ljubavi dati šansu, no to nije išlo glatko. Nakon početne želje, došlo je do problema u njihovom odnosu, a onda su se ponovno pomirili i grade svoju vezu. Ovaj par prvo je zajedno uselio u stan u Zagrebu, a sada su otkrili da su se prije mjesec dana odlučili preseliti u Slavonski Brod.

- Odlučili smo se iz Zagreba preseliti u Slavonski Brod. Andrea je dobila novu poziciju, a ja imam takav posao da ga mogu raditi od doma. Ovdje nam je mirnije, tu je obitelj i tu su prijatelji. Odluka je bila zajednička - rekao je Marko za RTL.

Podsjetimo, u 'Braku na prvu' često su nastajale razmirice zbog njihovih poslova, ali uspjeli su ih razriješiti i pronaći kompromis.

- Puno smo razgovarali o našim poslovima nakon showa, međusobno smo shvatili kako funkcioniramo te problema oko toga više nema. No, ostaje uvijek opcija da zajedno stvaramo. Znali smo se zakačiti i oko društvenih mreža, ali sada je poprilično jasno da ih koristim zbog posla - rekao je Marko prije nekoliko mjeseci.

Inače, Marko je poznat kao uspješan poduzetnik koji ima tvrtku vezanu uz zdrav život. Sam ističe koliko mu je fitnes važan, a u showu je objasnio i kako se bavi društvenim mrežama i marketingom. Andrea je pak zadovoljna radom u korporaciji, a njihovi različiti pogledi na posao i radno vrijeme stvarali su im probleme. No, čini se kako su to uspješno prevladali.

