Oscar de la Renta: Kralj elegancije kojeg je proslavio rad za Jacqueline Kennedy

Do dana današnjeg, čak i nakon Michelle Obame, najpoznatija, najvoljenija i svakako najcjenjenija prva dama Sjedinjenih Američkih Država je Jacqueline Kennedy. Ona je od trenutka kada se, uz mladog i privlačnog supruga, pojavila u predizbornoj kampanji, bila i ostala istinska modna ikona. A ta je modna ikona između ostalog proslavila i Oscara de la Rentu, jednog od dizajnera čiju je modu voljela i često nosila i kojeg je rado promovirala u javnosti. On i danas (gotovo deset godina nakon svoje smrti) slovi za jednog od najvećih kreatora svečane odjeće (posebno skulpturalnih raskošnih dugih haljina) koja je odisala elegancijom, bila profinjena, ali i nosila njegov prepoznatljiv potpis mode - s pomakom.

Tko je, dakle, Oscar de la Renta? Danas ga svijet poznaje kao američkog kreatora dominikanskog podrijetla, a rođen je 22. srpnja 1932. godine kao Óscar Arístides Renta Fiallo, i to u Santa Domingu u Dominikanskoj Republici. Majka mu je bila Dominikanka, otac Portorikanac. Bila je to obitelj umjetnika i pjesnika s jedne, te političara i gradonačelnika s druge strane. Iako su za sebe govorili kako su obitelj srednje klase, bez problema su si priuštili da sina pošalju na studij u Španjolsku. Otišao je kada mu je bilo osamnaest godina, kako bi studirao slikarstvo na Akademiji San Fernando u Madridu. Tamo se, umjesto u slikarstvo, zaljubio u modu te je ubrzo radio modne skice za tada vodeće španjolske kuće. Uskoro se zaposlio kod Cristóbala Balenciage i do kraja života govorio kako je upravo tamo naučio sve što mu je trebalo za karijeru jednog od najvećih modnih dizajnera svijeta. No, Španjolska mu uskoro postaje premala i on odlazi u Pariz, svjetsku prijestolnicu mode, gdje isti čas dobiva posao kod Lanvina, a zatim i u Dioru.

VEZANI ČLANCI

No, unatoč uspjesima i pohvalama, De la Renta shvaća da će veliki novac o kojem sanja zaraditi samo ako osnuje vlastitu modnu kuću. U tome mu je pomogla Elizabeth Arden. Bio je to slučajan susret na jednom balu u New Yorku, gdje se okupilo europsko plemstvo i na koji je Oscar došao s prijateljem grofom Lanfrancom Rasponijem. Arden je mladom i nadobudnom dizajneru bez mnogo okolišanja rekla kako pravi novac u modi nije u Parizu već "preko bare", te mu ponudila posao u svojoj kompaniji. Iako se njemu samom činilo da je prešao s konja (Diora) na magarca (Arden) pokazalo se da mu je to bila izuzetno pametna odluka, jer je upravo radeći u toj kompaniji upoznao najutjecajnije ljude u modnom svijetu tih šezdesetih godina 20. stoljeća, između ostalog i moćne urednice Voguea, koje su odmah prigrlile egzotičnog kreatora koji je stigao s vrhunskim europskim "pedigreom". Sve to pomoglo mu je u stvaranju vlastitog imena u modnom poslu, a uspjeh je došao brzo i bio toliko velik da ga Vogue 1970. godine naziva "guruom mode".

Foto: Press Association/PIXSELL

Ipak, kod Arden je Oscar de la Renta ostao samo dvije godine, da bi zatim radio za Jane Derby. Bio je to posao uz koji je pokrenuo modnu kuću pod svojim imenom, da bi zatim 1965. godine, kada je umrla Jane Derby, preuzeo i tu kuću. Među njegove najvažnije kolekcije svako spada ona iz 1967. godine, koju je nazvao "Put začina" i u kojoj je predstavio nevjerojatno elegantne večernje haljine s velikim (ali profinjenim) utjecajem Orijenta, da bi godinu dana kasnije s kolekcijom koju je nazvao "Belle Époque" dobio svoju drugu po redu Coty nagradu (prvu je dobio za "Put začina"), ali i uglednu nagradu talijanske modne industrije Tiberius.

Bile su to kolekcije nakon kojih su mnoge slavne dame, pa i one plemenitaškog porijekla, upravo kod De la Rente počele naručivati večernje haljine za najvažnije događaja, pa i vjenčanice. To ga je stavilo na vrh popisa kreatora koji ne mogu promašiti kada rade za najvažnije crvene tepihe svijeta, počevši od onog oscarovskog.

Tako su se nakon plemkinja i prvih dama (nakon Jacqueline Kennedy, kasnije Onassis, odijevao je i Hillary Clinton i Lauru Bush) na njegovoj listi klijentica našle i mnogo glamuroznije žene, koje su trebala sasvim drugačije večernje haljine. Prve i najvažnije na toj listi bile su glumice, počevši od Candice Bergen do Sandre Bullock, sve do Scarlett Johansson, a njegove besprijekorne modele obožavali su i supermodeli, ne čelu s tada vrlo utjecajnom Cindy Crawford. Od najvažnijih haljina koje je Oscar de la Renta poslao na crvene tepihe svijeta, povijest mode zauvijek će pamtiti nekoliko besprijekornih modela. Prve od njih je svilena haljina od satena boje kože, koji je bio prekriven profinjenom crnom čipkom, koju je Nicole Kidman nosila 2013. godine u Beču na proslavi jubileja tvrtke Omega, zatim žutu satensku haljinu u kojoj je Penelope Cruz stigla na Oscare 2005. godine, kao i puder rozu svilenu haljinu s narančastim pojasom koju je Blake Lively nosila 2009. godine na Berlinskom filmskom festivalu. No, najnezaboravnije su ipak tri haljine iz 2014. godine, zadnje godine u kojoj je Oscar de la Renta radio i kreirao, jer umro je (od posljedica karcinoma) 20. listopada te 2014. godine.

No, te godine Emma Watson se na newyorškoj premijeri filma "Noah" pojavila u Oscarovoj dramatičnoj crnoj haljini od sjajne svile, dok je Jessica Chastain na otvorenju Deauville American Film Festivala nosila jarko ružičastu haljinu bez naramenica, s vezenim cvjetovima na prednjem dijelu, za koju bismo danas rekli da pripada u "Barbie svijet". Ipak, od svih tih sjajnih haljina i još sjajnijih ljepotica Oscarov odlazak sa scene obilježila je Sarah Jessica Parker (u jednoj od epizoda serije "Seks i grad" 2003. kolumnistica Carrie Bradshaw na dar dobije haljinu koju joj je posao osobno Oscar de la Renta), koja je na Met Gali te 2014. godine nosila njegovu crno-bijelu haljinu koja je na raskošnom šlepu imala njegov potpis u crvenoj boji. Te je godine tema Met Gale bila crno-bijeli modni svijet, a upravo se ova haljina nalazi na popisima najspektakularnijih modela ikada viđenih na tom najvažnijem svjetskom modnom događaju.

No, radio je Oscar de la Renta i mnogo toga drugog osim večernjih haljina, pa je tako primjerice dizajnirao i uniforme za neke od najluksuznijih hotela na svijetu, a već 1973. izabran je za predsjednika CFDA-e te je uveden u Coty Hall of Fame. Bila je to ujedno i godina kada je izabran među pet dizajnera koji su predstavljali Ameriku na spektakularnoj modnoj reviji u francuskom Versaillesu. Unatoč svemu ostao je Oscar de la Renta čovjek koji je razumio da veliku uspjeh sa sobom nosi i veliku odgovornost, pa je tako 1982. godine dio novca odlučio vratiti svojoj rodnoj zemlji. Zajedno s bliskom prijateljicom Xiomarom Menéndez osnovao je zakladu La casa del niño, koja se brinula o školovanju siromašne dominikanske djece. U tu se zakladu dobrim dijelom slivao i novac koji je zarađivao kada se uključio i u kozmetičku industriju, kamo je zakoračio 1975. godine kada je lansirao svoj prvi parfem koji je jednostavno nazvao "Oscar".

Foto: Promo

Tijekom ranih 1990-ih primio je CFDA-inu nagradu za životno djelo, a 1993. godine nagrađen je Zlatnom medaljom španjolskog Instituta kraljice Sofije, da bi 2000. godine dobio Zlatnu medalju Bellas Artes te primio počasni doktorat na Akademiji umjetničkih fakulteta u San Franciscu. Nastavio je raditi i u novom tisućljeću, štoviše, 2002. godine lansirao je i vlastitu kolekciju namještaja, te redati i nove parfeme, od kojih su mnogi vrlo popularni i danas jer i oni, baš kao i njegove modne kreacije, sadrže profinjenu dozu tihog luksuza koja je najcjenjenija u modnom svijetu.

Prvi koji je kreirao i za Barbie

Rođena je 9. ožujka 1959. godine, kada je predstavljena na Sajmu igračaka u New Yorku, a njeno puno ime je Barbara Millicent Roberts. Do dana današnjeg nije ostarjela ni dan. Ona je, naravno, Barbie, slavna lutka koja se zbog hit-filma ponovno nalazi u središtu pozornosti cijelog svijeta.

Foto: BARBIE

Lutku je stvorila Ruth Handler, u želji da djevojčicama ponudi drugačiju igru i svojevrsni uzor koji će ih naučiti da mogu biti sve što požele - liječnice, odvjetnice... (imala je više od 250 karijera) sve do astronautkinje... Naravno, danas je ona upitan uzor, jer djevojčicama nudi i nerealne uzore ljepote, ali i ravnopravnosti. No, kada je Barbie 2009. slavila 50. rođendan, Mattel je objavio kako je do tada prodao više od milijardu njezinih modela, a kako se Barbie kuća (koja postoji od 1962. godine) proda svake dvije minute.

Ta igračka koju vole i odrasli, i koja je odavno i pop-ikona, ali i jedan od najprepoznatljivijih dizajna 20. stoljeća, privukla je i modne kreatore. Vjerovali ili ne, za Barbie je kreiralo više od 70 najvećih imena svjetske mode, a prvi među njima bio je upravo Oscar de la Renta, i to još davne 1985. godine. On joj je napravio kolekciju glamuroznih večernjih haljina, a neke od njih još se uvijek mogu kupiti na internetskim oglasnicima te privlače veliku pažnju kolekcionara iz cijelog svijeta. Iz te prve kolekcije najteže je pronaći originale, posebno ako su još i u originalnim pakiranjima, a znalci tvrde da takve lutke danas dostižu cijene i od nekoliko tisuća dolara.