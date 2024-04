Andrea i Marko iz 'Braka na prvu' očekuju prinovu: 'Već neko vrijeme znamo da nam dolazi mali anđelak'

Andreu Kukolj i Marka Bogdana imali smo priliku upoznati u prošloj sezoni sociološkog eksperimenta "Brak na prvu" gdje su se uglavnom dobro slagali te brzo shvatili da se slažu. No, ako i u svakom odnosu imali su nekih težih trenutaka. Par je i nakon završetka showa ostao zajedno te su se i uselili zajedno, a sada su otkrili još lijepih vijesti. Naime, par očekuje prinovu. - Dragi naši, već neko vrijeme znamo da nam dolazi mali anđelak. Sada smo odlučili našu sreću podijeliti s vama. Spremni smo i čekamo te maleni. p.s. Hvala svima na čestitkama - napisali su uz video u kojem su otkrili i da očekuju sina te dobili brojne čestitke.

Podsjetimo, u showu su paru probleme stvarali različiti pogledi na posao. Marko i Andrea iako su se romantično slagali, preprekom u showu pokazale su se različite želje za karijeru. To im je prouzročilo i razmirice koje smo mogli vidjeti u showu. No, na završnoj ceremoniji ipak su odlučili ljubavi dati šansu, no to nije išlo glatko. Nakon početne želje, došlo je do problema u njihovom odnosu, a onda su se ponovno pomirili i grade svoju vezu. Ovaj par prvo je zajedno uselio u stan u Zagrebu, a onda su otkrili da su se odlučili preseliti u Slavonski Brod.

- Odlučili smo se iz Zagreba preseliti u Slavonski Brod. Andrea je dobila novu poziciju, a ja imam takav posao da ga mogu raditi od doma. Ovdje nam je mirnije, tu je obitelj i tu su prijatelji. Odluka je bila zajednička - rekao je Marko tada za RTL. A i ranije su se oglašavali o svom odnosu.

- Puno smo razgovarali o našim poslovima nakon showa, međusobno smo shvatili kako funkcioniramo te problema oko toga više nema. No, ostaje uvijek opcija da zajedno stvaramo. Znali smo se zakačiti i oko društvenih mreža, ali sada je poprilično jasno da ih koristim zbog posla - rekao je Marko nakon showa.

