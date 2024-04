Otkriveno koliko je SDP platio Juri Stubliću za korištenje pjesme 'Rijeke pravde'

Jura Stublić je za korištenje svoje pjesme "Rijeke pravde" u predizbornoj kampanji SDP-a dobio 23.275 eura za period od 1. do 15. travnja. Kako piše tportal, izvještaji su podneseni za deset izbornih jedinica i u svakoj je navedeno da je Stubliću za hit napisan 1984. godine isplaćeno po 2327,50 eura, što im je potvrđeno i u SDP-u.

Pjesma 'Rijeke pravde', kao i ostatak materijala s albuma 'Signali u noći', nastala je u četrdesetak ljetnih dana na otoku Olibu, gdje je grupa Film radila na njemu, a objavljen je u proljeće 1985. godine.

“Mislim da je daleko bolje da se citira pjesme i poeziju i da kultura ulazi u diskurs govora političara. To mi se čini kao neka pozitivna pojava”, rekao je Stublić komentirajući korištenje stihova njegove pjesme u političkoj kampanji.

Stublić je kazao kako ju je Milanović počeo koristiti bez da ga je itko konzultirao, ali ne misli da je to loše.

“Mi autori i pišemo pjesme zato da ih ljudi pjevaju, da ih koriste u svakodnevnom životu, jer onog časa kada mi izdamo pjesmu, kada je objavimo, tu naša kontrola prestaje. Onda pjesma živi svojim životom, to su normalne situacije, da ljudi pjevaju pjesme i da ih citiraju”, rekao je.

VEZANI ČLANCI:

Na pitanje što je tom pjesmom htio poručiti, Stublić kaže kako prije gotovo 40 godina nije mogao ni zamisliti da će ona danas biti dio predizborne kampanje.

“Prije 40 godina sanjao sam o promjenama. Očito nečime nisam bio zadovoljan i želio sam pravdu. To je poruka”, rekao je Stublić dodavši da ga politika osobno jako zanima i smatra da bi svaki građanin trebao biti zainteresiran za politiku.

Inače, jedna Stublićeva pjesma se prekjučer svirala i na predizbornom skupu HDZ-a u Zagrebu. Riječ he o pjesmi "Dobre vibracije", koja je svirala s razglasa.

'To mi je prvi glas. Za sve što se radi u reklamne svrhe, a predizborni skup to jest, u pravilu treba tražiti dozvolu autora. No ovdje se radi o posebnoj situaciji. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekreativno trči po Maksimiru, a Maksimir je i moja omiljena ruta, tako da smo mi ekipa iz šume i u tom smislu bilo bi nekorektno da ja sad njima radim probleme zbog sviranja 'Dobrih vibracija' u Maksimiru. Svaka stranka može povremeno odsvirati neku moju pjesmu jer moje pjesme mogu pozitivno utjecati na političare i njihove sljedbenike da bolje rade u korist Hrvatske i njenih građana. No za svako korištenje ozbiljnijeg opsega potrebno je zatražiti dozvolu autora', rekao je Stublić za tportal.

VIDEO: Dalibor Matanić oglasio se o uznemiravanju žena pa obrisao profil na Facebooku