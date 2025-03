Ana Rucner osvrnula se na razvod od Vlade Kalembera! Evo što je poručila

Proslavljena violončelistica Ana Rucner gostovala je u emisiji Special Happy Show na Happy FM-u, kod voditelja Domagoja Nižića, gdje je otkrila brojne zanimljivosti o svom životu, glazbi, putovanjima i profesionalnim izazovima, ali i pričala o odnosu s bivšim suprugom, glazbenikom Vladom Kalemberom.

Ana je podijelila kako je prvi put stigla u Kinu 2010. godine i odmah osjetila da je to mjesto u kojem bi željela raditi i stvarati. "Kad sam sletjela u Peking, rekla sam – Wow, ovo je nešto gdje ja želim ostati, dolaziti. Osjetila sam nešto posebno i odlučila tražiti prilike. I tako, korak po korak, malo po malo, kroz poznanstva, festivale i nastupe, gradila sam put prema tamošnjoj publici", rekla je.

Posebno olakšanje donijela joj je mogućnost da boravi u stanu: "Više ne moram seliti iz hotela u hotel. Tamo imam svoje violončelo, svoju scensku opremu i mjesto koje mogu zvati domom dok sam u Kini". Istaknula je pravila u Kini kojih se mora držati kad organizira nastup. Kaže da mjesta za improvizaciju nema.

"U trenutku zanosa skočila sam s bine i uletjela među publiku s violončelom. Osiguranje mi je kasnije reklo da to nije dozvoljeno i da sljedeći put moram prijaviti ako želim tako nešto napraviti. Kod nas je to normalno, ali tamo ne smiješ odstupiti od prijavljenog programa", kaže Ana.

Govoreći o instrumentima, Ana je podijelila anegdotu o otpornim kutijama za violončelo koje izrađuje domaći majstor iz Pule, Robert Schenk. "Prije skoro 20 godina išla sam na otok Hvar, sudjelovala sam u jednoj ljetnoj školi. Dok sam izlazila iz katamarana, spotaknula sam se i tako mi je i violončelo palo. Stvarno mi je bilo kao da mi je netko moj pao, počela sam se tresti od šoka. A onda sam otvorila kutiju, violončelo je bilo netaknuto. To je samo dokaz koliko je ta kutija kvalitetna i da vrijedi svakog centa", prisjetila se.

Osvrnula se i na odnos s bivšim suprugom Vladom Kalemberom.

"O bivšima uvijek sve najbolje. O ocu mog djeteta, apsolutno. Sve najbolje. Mi smo prijatelji, 11 godina je prošlo otkad smo se razveli. I zauvijek smo roditelji. Nije lako stalno čitati o temi koja je već stvarno dosadna. Jer već nema skandala. I ne postoji, nikad se neće desiti. I nitko neće nikad znati koji je razlog. A i koga to zapravo zanima?", priznala je za Happy FM.

Nedavno je objavila pjesmu "Tebe ću", u čijem spotu koristi znakovni jezik. "Htjela sam da poruka pjesme dođe do svih, pa i do onih koji ne mogu čuti", istaknula je i dodala: "Snimali smo u Šangaju, ljudi su se čudili što radim. U slušalicama sam imala pjesmu i pjevala, a moj tim me samo pratio kamerom".

Ana je za kraj istaknula da je zahvalna na životu koji živi. "Svako jutro kad se probudim, zahvalim Bogu na još jednom danu. Svjesna sam da ništa nije zauvijek i zato uživam u svakom trenutku", zaključila je.

