Ana-Marija napušta MasterChef: 'Mogu reći da je ovo najluđe iskustvo u mom životu!'

Čokolada i mozak nisu bili najsretnije spajanje nespojivog za Ana-Mariju Cuglin, koja se u posljednjem stres-testu oprostila od MasterChefa. „Mogu reći da je ovo najluđe iskustvo u mom životu“, kazala je ona kad je saznala da odlazi iz showa. Osim nje, u izazovu su sudjelovali još Josip, Gaia, Sarah i Petar.

Prije kušanja četiri replike nadasve zanimljivog jela chefa Maria Mandarića, on je kazao kako misli da će se kandidati koncentrirati na detalje, pa će meso koje je glavna namirnica na tanjuru „patiti“, a tako je na kraju i bilo, jer janjetina koja je samo minutu ostala duže u pećnici, više nije bila vjerna originalu. Nakon što je probao sva jela, chef Mandarić istaknuo je da je zadovoljan s replikama jer su kandidati imali malo vremena da naprave samo naizgled jednostavno jelo. „To što smo dobili pet različitih tanjura, govori koje različite karaktere imamo i to mi je jako zanimljivo“, rekao je chef Mandarić.

Gaiji je kazao da joj je meso bilo dobro pečeno, baš onako kako treba biti, no nije mu bio dobar gel zbog velike količine agara koji je stavila u njega. Za repliku joj je dao ocjenu sedam. Kod Ana-Marije bio je bolji gel, no na tome je stalo. Meso je bilo prepečeno te joj je dao ocjenu četiri. „Čim sam vidjela njegovu ocjenu, znala sam da idem doma“, komentirala je Ana-Maria. Meso je prepekao i Josip, ali ga je spasio tako što je napravio jaku kremu. On je od chefa Mandarića dobio ocjenu pet. Petar je imao najbolje pečeno meso, a pralina je bila veoma blizu originalu, pa mu je chef Mandarić dao ocjenu šest. Sarah je napravila krastavce i umak jako blizu originalu, ali je i ona prepekla meso, pa je od gosta kuhara dobila ocjenu šest.

Kad su se tome pribrojili bodovi žirija, najbolje je ocijenjena Gaia, a s najmanjim zbrojem bodova MasterChef napušta Ana-Maria, dok se Josip izvukao sa svega jednim bodom više. „Iako si stavio najmanje premaza preko mesa, ono je bilo začinjenije nego kod Ana-Marije. To je sitnica koja je presudila, kao i pralina koja je bila za nijansu bolja“, objasnio je Stjepan.

Saznavši da joj je u ovom natjecanju došao kraj, Ana-Maria je istaknula da je ispunila sve svoje ciljeve u MasterChefu i da je o top 10 mogla samo sanjati. „Predobro iskustvo“, rekla je ona za kraj. Kako će se u novim izazovima snaći preostali kandidati doznat ćemo uskoro.

