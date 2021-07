Ana je farmera u showu 'Ljubav je na selu' ostavila samog nasred ulice, a sad je progovorila o novom dečku

Medicinska sestra Ana Radoš bila je jedna od kandidatkinja koju su mnogi zapazili u 11. internacionalnoj sezoni showa 'Ljubav je na selu'. Ana je naime, u showu burno završila odnos s farmerom Jackom, te ga ostavila na ulici nasred Raba i pobjegla u Zagreb. Ana trenutačno još uvijek radi kao medicinska sestra, a često objavljuje fotografije na kojima se vidi da se od sudjelovanja u showu nije puno promijenila te da izgleda odlično.

Kada se predstavljala u showu kazala je kako voli rolanje po Jarunu i vožnju biciklom. Za sebe je tada rekla i da je vrckava, komunikativna i vesela, ali često i tvrdoglava. Progovorila je i o tome tko je za nju idealan muškarac. Rekla je da je mora je poštovati, biti otvoren i zabavan, mora se znati šaliti i prihvatiti šalu na svoj račun. Osim toga, tvrdila je tada, kako joj je važno da je viši i stariji od nje. Dodala je i da se nada da će u budućnosti pronaći ljubav svog života zbog koje joj se, ne bi bio problem i preseliti.

A čini se kako je Ana ljubav već pronašla. Naime, za RTL.hr je otkrila kako je odnedavno u vezi.

- Trenutno sam odnedavno u vezi, no ne mogu još reći je li srodna duša jer smo još u fazi upoznavanja. Od prijašnjih veza sam naučila da nemam puno očekivanja kako kasnije ne bi došlo do razočarenja. No sve što mogu reći zasad jest da veza ide u dobrom smjeru - otkrila je.

A osim sreće u ljubavi, Ana ima sreće i na poslovnom planu. Nedavno je završila studij sestrinstva, a u planu joj je i novi projekt.

- Obožavam svoj posao koji je i težak i odgovoran, ali kad ga volite, sve je lakše. Planova uvijek ima puno. Sebe smatram ambicioznom ženom i volim neke nove izazove. Radim trenutno na jednom projektu, čak mogu reći – relativno velikom projektu, ali za sada ne bih o tome. Interesantno je da ponudu za taj projekt nisam dobila zbog emisije jer ljudi koje me žele angažirati nisu ni znali da sam bila u emisiji 'Ljubav je na selu' - kazala je Ana.

Podsjetimo, Ana je bila na farmi Jacka Vukoje, Australca. On ju je poveo na romantično putovanje na Rab, a ona je njega ostavila samog nasred ulice. Ipak, kasnije je objasnila zašto je to učinila.

- Mislim da mi je to bio jedini izlaz, jednini način da se maknem od njega. Jack kod mene nema apsolutno nikakve šanse. Da je zadnji muškarac na ovom svijetu, i dalje ne bi imao šanse jer on svoje ponašanje ne može popraviti - rekla je tada Ana.

