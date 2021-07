Dikan Radeljak o tragičnoj smrti Ene Begović - 'Zbog ovoga sam nokautirao novinara!'

Poduzetnik Josip Radeljak Dikan (78) gostovao je ovog tjedna u Podcast Inkubatoru, a u trosatnom intervjuu govorio je o brojnim detaljima iz svog privatnog života. Prisjetio se i bolnog gubitka supruge Ene Begović, koja je tragično stradala u prometnoj nesreći 15. kolovoza 2000. na Braču. Tada se i dogodio incident kada je nasrnuo na novinara.

- Dogodila se strašna nesreća. Mi smo bili u Splitu nakon Enine pogibije, a kćer su mi spašavali liječnici. Zaboravio sam i što se dogodilo i mislio samo na dijete, jer da mi je i ona otišla ne bi mi više ništa ostalo u životu. Rekli su mi da ćemo je izgubiti ako je ne odvedemo u Zagreb, ispričao je Dikan. Dodao je kako su ispred bolnice stražarili njegovi prijatelji, kako se slučajno unutra ne bi ušuljali novinari. Kći Lanu vozili su ujutro helikopterom, a budući da je bila nepomična, nosili su je skupa s krevetom.

- Svatko od nas 6-7 uzeo je dio opreme i nosili smo u helikopter. Od bolnice do helikoptera bilo je stotinjak metara. Za to vrijeme dok smo je nosili svi smo bili živčani, a glavni liječnik mi je rekao da u helikopteru sve ne funkcionira, pa je Lani ručno upuhivao zrak. Tada se pojavio neki idiot, potegnuo me za rukav, zaustavio sve i gurnuo mi mikrofon u "gubicu". Ja sam se samo uspio okrenuti, udariti ga u bradu i on je pao. Ni dan danas ne znam tko je on. Nije me ni tužio. Od tog momenta svi su se udružili protiv mene - kazao je Radeljak dodavši kako je to napravio refleksno.

- Pisali su o meni od tada svašta, a nikad me nisu nazvali da me pitaju komentar - dodao je Dikan.

