'Američki san više ne postoji, a vidim da u Hrvatskoj najbolje rade stariji glazbenici'

Alen Slavica (59), karlovački glazbenik koji živi i radi u Los Angelesu, svake godine snimi po dvije nove pjesme koje predstavi domaćoj publici. Nakon što je u veljači snimio "Emu", koju je posvetio svojoj 13-godišnjoj kćeri Emi, nedavno je predstavio novu pjesmu "Čuvaš mi dušu". I tu je pjesmu, baš kao i "Emu", radio sa Steveom Maggiorom, glazbenikom poznatim po radu u grupi Toto.

Kako je nastala pjesma "Čuvaš mi dušu"?

Svirajući klavir ili gitaru, pjesma se dogodi. Meni je nekad lakše napisati novu nego kopati po arhivi u kojoj imam 60 neobjavljenih pjesama. Važna mi je baza, pa se kasnije igram i izvlačim momente. Katkad imam cijelu koncepciju u glavi o tome u kojem će smjeru ići.

Mnogi će se sigurno pitati je li "Čuvaš mi dušu" svojevrsni nastavak pjesme "Dao sam ti dušu", vašeg osobnog pečata?

"Čuvaš mi dušu" nema nikakve veze s "Dao sam ti dušu". Jedino zajedničko je što se spominje duša, ali to je totalna slučajnost.

Baš kao i na pjesmi "Ema", ponovno surađujete sa Steveom Maggiorom iz grupe Toto. Znači li to da će to biti dugotrajnija suradnja? Što mislite o Steveu?

Steve Maggiora je divan čovjek i glazbenik. Puno toga snima. Recimo, snimao je klavir Ringu Starru iz Beatlesa. Na pjesmi "Ema" me oduševio. Svirao je na način kako svira u Totu… To su druge dimenzije glazbenika. U novom singlu je i aranžirao – od klavira, klavijatura, čela… Surađujemo i sigurno ćemo nastaviti suradnju. On je također i veliki pjevač. Ne znam da li bolje svira ili pjeva. Volim raditi s Amerikancima, nema tu ega, sve je vrlo profesionalno… Kao i Steve Dowson, koji je svirao gitare. Dowson također često zasvira s velikim imenima. Nedavno je svirao sa Steveom Lukatherom iz Tota na jednom eventu. U ekipi je ovaj put bio i Tihomir Ivanetić, koji je u Rococo studiju kod nas izvrsno finalizirao miks i mastering. Tu je i Daria Hodnik Marinković, koja je pjevala prateće vokale. Pjesma ima sjajnu slušanost, što je najveća sreća svakom glazbeniku. Izdavač je Croatia Records, izdavačka kuća kojoj sam vjeran. Svake godine radim dva-tri singla. Razmišljam o akustičnom albumu odabranih pjesama.

Prošlo je 40 godina otkad ste nastupili na tadašnjem izboru za Pjesme Eurovizije s pjesmom "Merien" i osvojili četvrto mjesto. Kako danas gledate na taj nastup?

Na tadašnjoj Jugoviziji nastupio sam dva puta. Drugi put bio sam s pjesmom "Suzan Suzan" 1988. godine. Nakon "Merien" otišao samu vojsku u Prištinu. Pjesma je bila popularna i puno se svirala. Sjećam se uzbune u kasarni, a šifra za vojsku bila je "Merien". Zaustavio sam uzbunu i 5000 vojnika u punoj ratnoj spremi, spremnih da izađu iz kasarne. Zamolio sam generala da to odgodimo… Ha-ha-ha…

Pratite li i dalje Euroviziju? Koliko se to natjecanje promijenilo? Što mislite o ovogodišnjoj Euroviziji i našem Baby Lasagni?

Eurovizija je danas nešto sasvim drugo, iako primjećujem da se pomalo vraća raspjevana pop pjesma kod nekih. Ja sam stara škola i volim taj način izvedbe, a la ABBA ili Toto Cutugno. Recimo, Eurovizija se danas dosta razlikuje i od Sanrema. Puno je toga i u eteru, pa je teže imati i plasirati planetarni hit. Druga su vremena. Baby Lasagna je odličan glazbenik, otvorio si je vrata, a dalje mora pametno…

Biste li se možda prijavili na Doru?

Odavno sam odustao od festivala. Svi su manje-više privatni. Na Dori nikad nisam bio. Bio sam na svima koji postoje.

Kako danas izgleda život u Los Angelesu? Dosta se govorilo o tome da se povećala stopa siromaštva?

Odavno se izgubio "american dream" i sve je poskupjelo četiri puta… Ali i u EU, nije to slučaj samo u SAD-u. Da, ovdje ima beskućnika više nego ikad prije. To je velik problem Los Angelesa.

Što mislite o pobjedi Donalda Trumpa? Hoće li se nešto promijeniti u Americi?

Američki srednji sloj ljudi jednostavno želi promjene. Žele bolju ekonomiju i bolji život. Bolju budućnost za djecu. Veći je to proces da bi se nešto mijenjalo na brzinu. Mislim da će ostati isto barem još četiri godine, ako ne bude i gore. Nije lijepa situacija u svijetu.

Pratite li zbivanja na domaćoj i svjetskoj glazbenoj sceni? Koga biste izdvojili?

Pomalo pratim domaću scenu. Vidim da uglavnom samo stariji rade – od Dugmeta, Jabuke, Valjka, Kazališta. Žao mi je što su 2 Cellos stali. Možda su bili jedini kod nas koji su ozbiljnije svirali po svijetu.

Znamo da je vaša kći Ema talentirana plesačica. Hoće li se i profesionalno baviti time, kako joj ide?

Ema pleše već sedam godina – hip hop, jazz, balet. Ujutro je u regularnoj školi, a popodne u plesnoj. Hoće li biti profesionalna plesačica, teško je reći. Za sada sve ide u tom smjeru. Njena škola zove se Louis Armstrong Art School. Sigurno je da će nastaviti dalje u smjeru teatra, plesa, pjevanja. Neki dan mi je rekla da će biti dermatologinja i plesačica, haha.

Čime se bavite u slobodno vrijeme?

Oduvijek volim dobru seriju ili film. Volim i knjige. Upravo čitam "Brothers" Alexa Van Halena. Igram i tenis, i to redovno. Srijedom se s prijateljima znam naći u jednom lokalu, Aroma. Tu se nasmijete do suza.

Kako ćete proslaviti Novu godinu?

Obično mi je Nova godina radna. Ako ne bude radna, krajem prosinca slavim okrugli rođendan. Možda spojim rođendan, Božić i Novu godinu s društvom uz gitaru ili na nekoj planini s obitelji.

