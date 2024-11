Preminuo originalni bubnjar kultne grupe, posljednji nastup imao je prije nekoliko dana

Colin "Smiley" Petersen, originalni bubnjar legendarne Bee Gees, preminuo je u 78. godini života. Kao prvi član benda koji nije bio iz obitelji Gibb, Petersen je odigrao ključnu ulogu u stvaranju prepoznatljivog zvuka grupe tijekom njihovih najranijih godina uspjeha.

Vijest su potvrdili iz Best of the Bee Geesa, tribute benda koji svira pjesme grupe Bee Gees, a u kojem je svirao i Petersen.

"Teška srca objavljujemo da je preminuo naš dragi prijatelj Colin Smiley Petersen. Obogatio je naše živote i vezao našu grupu ljubavlju, brigom i poštovanjem. Nismo sigurni kako ćemo nastaviti bez njegovog blistavog osmijeha i prijateljstva", napisali su na Facebooku.

Frederick Colin Petersen rođen je 24. ožujka 1946. u Kingaroyu, Queensland. Svoju karijeru u svijetu zabave započeo je kao dječji glumac, postavši poznat po glavnoj ulozi u australskom filmu "Smiley" iz 1956. godine, po kojem je dobio svoj doživotni nadimak. Nakon nekoliko uspješnih filmskih uloga, njegova majka odlučila je prekinuti njegovu glumačku karijeru kako bi se mogao usredotočiti na obrazovanje.

Nakon preseljenja u Englesku 1966. godine, Petersen se pridružio braći Gibb kao službeni bubnjar Bee Geesa. Tijekom svog boravka u bendu (1967-1969), svirao je na nekoliko njihovih najpoznatijih albuma, uključujući "Bee Gees' 1st", "Horizontal", "Idea" i "Odessa". Njegov doprinos može se čuti na hitovima poput "Massachusetts", "To Love Somebody" i "Words".

Petersen je bio poznat po svom jednostavnom ali učinkovitom stilu sviranja. Kako je sam rekao u intervjuu 2022. godine: "Nisam bio tehnički najvještiji bubnjar, ali ponekad je manje više. Kada ste ograničeni, morate biti kreativni - za mene je uvijek bilo najvažnije služiti pjesmi."

GALERIJA: Biste li ga prepoznali? Pogledajte kako se naš voditelj mijenjao kroz godine

Nakon napuštanja benda 1969. godine zbog neslaganja s menadžmentom, Petersen je osnovao grupu Humpy Bong s Jonathanom Kellyjem. Iako kratkotrajna, grupa je ostavila trag na britanskoj folk-rock sceni. Nakon raspada benda, Petersen se posvetio producentskom radu i menadžmentu.

Godine 1968. oženio se Joanne Newfield, bivšom asistenticom menadžera Beatlesa Briana Epsteina. Par je dobio dva sina - Jaimea (1971.) i Bena (1976.). Godine 1974. obitelj se vratila u Australiju, gdje je Petersen nastavio svoj život dalje od središta pozornosti.

U svojim kasnijim godinama, Petersen se vratio glazbi nastupajući s tribute bendom The Best of the Bee Gees. Njegov posljednji nastup održao je samo nekoliko dana prije smrti u Bundabergu, Queensland. Svojim pričama iz zlatnog doba Bee Geesa i toplom osobnošću osvojio je publiku diljem Australije.

VIDEO: Dramatičan sukob Bilmana i Tomčić u 'Supertalentu': 'Stvarno mi je dosta toga'