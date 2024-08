Američki glumac u ekskluzivnom intervjuu: 'Prijateljica iz Hrvatske naučila me jednu groznu psovku'

ŽIVOT NA VAGI

Gabi je u showu skinula 130 kilograma a sada je progovorila o ružnim komentarima i operacijama

Idealna bi mi kilaža bila 75 kilograma, no evo već godinu dana ne mogu pasti na manje od 88. Uz operaciju želuca, operirala sam i vene, bruh, kožu... Sve to u kratkom periodu pa mi je imunitet jako pao, čekam da se organizam oporavi jer me svaka operacija jako iscrpila, kazala je