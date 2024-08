Jednu vrstu hrane Kate Middleton ne smije nikad jesti, a razlog će vas šokirati

Titula člana kraljevske obitelji donosi mnogo pogodnosti, ali i obaveza. Članovi britanske kraljevske obitelji tako moraju slijediti brojne protokole, a u to se ubraja i poseban režim prehrane. Bivši kraljevski kuhar Graham Newbould u sklopu dokumentarnog filma 'Secrets of the Royal Kitchen' otkrio je posebne zahtjeve koje kraljevska obitelj ima vezano za oblik hrane koju jedu i objasnio zašto je tome tako, prenosi britanski Express.

Naime, princezi od Walesa, Kate Middleton (42) i ostalim članovima obitelji zabranjeno je jesti hranu s oštrim rubovima, u što spadaju i četvrtasti sendviči, jer slijede staro praznovjerje prema kojem osoba koja poslužuje takvu hranu želi propast monarhiji. - Članovi kraljevske obitelji nikad ne jedu pravokutne sendviče zatpo što tradicija kaže da svatko tko im daje hranu sa šiljatim rubovima pokušava preuzeti britanski tron - tvrdi Newbould koji je dvije godine kuhao u Buckinghamskoj palači i šest godina u Kensingtonskoj palači, te tijekom tog perioda nijednom nije pripremio četvrtaste sendviče za pokojnu kraljicu Elizabetu. Umjesto toga, bivša monarhinja preferirala je oble sendviče s džemom koje bi jela uz popodnevni čaj.

Članovi kraljevske obitelji imaju stroga pravila o tome što smiju jesti i na putovanjima, a uvela ih je upravo kraljica Elizabeta povodom svojih posjeta inozemstvu. Na vrhu popisa namirnica koje treba izbjegavati jesu školjke zbog visokog rizika od trovanja povezanog s njima. - Želimo pod svaku cijenu izbjeći trovanje hranom pripadnika kraljevske obitelji, a posebno ako je na inozemnom putovanju - izjavio je bivši batler kralja Charlesa III., Grant Harrold.

Pokojna kraljica Elizabeta nije bila obožavatelj ni tjestenine ni krumpira, a s jelovnika je maknut i češnjak zbog mogućnosti lošeg zadaha. - Pretpostavljam da je češnjak zabranjen zbog žgaravice i podrigivanja - ranije je otkrio kuhar John Higgins, dok je kraljica Camilla gostujući u australskom MasterChefu potvrdila da se klone češnjaka kako bi spriječili neugodnosti prilikom neposredne komunikacije.

Kralj Charles izbacio je pak 'foie gras' sa svih kraljevskih jelovnika zbog procesa nastanka tog specijaliteta, odnosno zabrinutosti za tretman pataka i gusaka koje se uzgajaju za hranu. Također, suprug kraljice Viktorije, princ Albert, u 19. stoljeću se također pridržavao sličnih praznovjerja oko prehrane pa je navodno izbjegavao jesti hranu u obliku lijesa.

