Aleksandra Prijović rasprodala i četvrti koncert u zagrebačkoj Areni! Karte nestale u samo tri dana

Srpska folk zvijezda Aleksandra Prijović (28) prije samo tri dana najavila je i četvrti koncert u zagrebačkoj Areni, a već danas stigla je vijest da je i on rasprodan. Vijest je objavljena na Facebook stranici Extra FM-a koji sudjeluje u organizaciji događanja.

Naime, radi se o koncertu koji bi se u Areni Zagreb trebao održati u ponedjeljak 4. prosinca, a odluka o ovom koncertu pala je nakon što je treći koncert rasprodan u jednom danu.

Inače, Aleksandra će u Zagrebu nastupati od 1. do 4 . prosinca i to u sklopu svoje turneje 'Od istoka do zapada', a tada će zapjevati i svoje pjesme 'Ja sam odlično', 'Legitimno', 'Testament', 'Za nas kasno je' i brojne druge.

Ova folk zvijezda nedavno je nastupala i u beogradskoj Štark Areni, gdje je tri dana zaredom zabavljala svoje najveće obožavatelje. Osim koncerata u ovim gradovima, Aleksandra će nastupiti i u Sarajevu, Tuzli i Nišu.

Podsjetimo, Prijović je rođena u Somboru, a odrasla je u Hrvatskoj, u Belom Manastiru. U žarište javnosti došla je kada je objavljeno da je u vezi s posinkom Lepe Brene Filipom Živojinovićem. Par se vjenčao 2018. godine, a godinu poslije dobili su sina Aleksandra.

Dodajmo da je i Lepoj Breni, srpskoj pjevačici koja je i pomajka Aleksandrinog supruga Filipa, pošlo za rukom u Zagrebu rasprodati četiri dvorane. Ovi koncerti odvili su se u veljači 1988. godine, a Brena je tada imala dva rasprodana i dva dodatna poslijepodnevna koncerta u Ciboni.

