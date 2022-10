Ako vam baš toliko smeta Saša Matić, kupite još više ulaznica za Stinga i The Cure

Jesu li Hrvati, veliki ili mali, doista toliko sitničavi da ih iz takta može izbaciti činjenica da je Saša Matić, pjevač iz Srbije, rasprodao dva koncerta u Areni Zagreb, što znači da ga je vidjelo gotovo 40 tisuća ljudi? Ipak nešto manje, jer kapacitet zagrebačke Arene s punim parketom nešto je više od 17 tisuća posjetitelja, koji mnogi zaokružuju na “dvadeseticu”.



I sve to u trenutku kad su nekoliko dana nakon Matića Arenu Zagreb napunili The Cure i Sting, koji nemaju nikakve veze sa “Srbima” i koji su pokazali da kod nas postoji dovoljan broj ljudi koji vole našminkane muškarce. Već je to samo po sebi dobar podatak, no zašto je onda Saša Matić postao najveći zajednički nazivnik nezadovoljnicima da se obruše na njega?