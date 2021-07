Piše Miljenko Jergović: Predrag Fred Matić, o savjesti, slobodi i dostojanstvu

Bože, kako se samo Predrag Fred Matić radovao kada je golemom većinom glasova u Europskom parlamentu usvojen njegov prijedlog rezolucije o seksualnom i reproduktivnom zdravlju te o općem pravu na pobačaj! Kao da nije vjerovao da bi se to moglo dogoditi, jer sve ono što on radi, kako misli i govori, izloženo je općoj poruzi agresivnog, isključivog i militantnog dijela zajednice u zemlji iz koje dolazi. Navikne se čovjek, nakon što tolike godine naokolo ide upljuvan i nakon što po javnim forumima i gradskim trgovima vrijeđaju njega i njegove bližnje, da svijet naprosto nije takav da bi išta njegovo prihvaćao kao svoje, pa još i kao dio zajedničke baštine. A onda se, eto, jednom i to dogodi, premda ne u Hrvatskoj, nego u Europi. Čini mi se da razumijem Freda Matića, jer ganulo me je njegovo radovanje. Ili ni tu stvar nije u razumijevanju, nego u egoizmu i vlastitoj frustriranosti, kakve je, kao i druge oblike svoga jada, čemera i sitnodušja, čovjek rad da sebi protumači kao profinjenu empatiju prema drugom osamljeniku.