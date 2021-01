Nakon prijevare stoljeća s cjepivom za EU, trebamo li sami tražiti alternativu?

Ni mjesec dana nakon početka cijepljenja protiv korone u Hrvatskoj je zaustavljeno daljnje procjepljivanje stanovništva. Moralo se to napraviti jer je američki Pfizer neočekivano i naglo prekinuo s EU ugovorene isporuke, pa su u Hrvatskoj odlučili svaku novu dozu cjepiva čuvati za 50-ak tisuća onih koji su cijepljeni prvom dozom. Istodobno, naše zdravstvene vlasti priznale su da trenutačno nema cjepiva ni da se provede to drugo cijepljenje. Velika je to neizvjesnost jer otprilike se zna da to drugo cijepljenje, koje bi po Pfizerovim pravilima trebalo uslijediti tri tjedna nakon primanja prve doze, može kasniti nekoliko tjedana, no bude li kasnilo više, stvar će propasti.

U ostalim zemljama EU jednaka je neizvjesnost i sve veća ljutnja jer sve više zemalja EU dobiva potvrdu od Pfizera da će nove isporuke biti 30 do 50 posto manje, a kasnit će, kažu, tjedan dana. U Bruxellesu, a i u našoj Vladi, smatraju da je riječ o višetjednom kašnjenju. I dok neke države poput Italije i Poljske već ističu da će tužiti Pfizer, sjeverne i baltičke zemlje pritišću Europsko vijeće i Europsku komisiju da se hitno i najčvršće postave prema Pfizeru i ostalim farmaceutskim divovima te ih pritisnu svim sredstvima. Činjenica je da je EU izigran, a još nema dovoljno dokaza da se radi i o prijevari stoljeća. No, postoje kuloarske sumnje da nije slučajno što se prestanak ili znatan podbačaj isporuke Pfizerova cjepiva poklopio baš s izborom novog američkog predsjednika Joea Bidena. Njegova glavna predizborna parola, a vidimo i glavna postinauguracijska tema, jest brzi i široki rat protiv COVID-19. Da tu ima dima, potvrđuju i vijesti svjetskih agencija da su Amerikanci stokirali već 37 milijuna doza, a nisu procijepili ni 17 milijuna Amerikanaca. Opravdavaju to time što će unaprijed rezervirati po dvije doze za svakoga. Upada u oči da Izrael, koji je već procijepio trećinu stanovništva, i dalje uredno prima Pfizerove i Modernine doze, no njegova je tajna uspješnosti već otkrivena. Valjda i stoga što se Izraelci nisu ni potrudili skrivati činjenicu da su Pfizeru umjesto 15 eura, cijeni po kojoj cjepivo nabavlja EU, ponudili 30 eura po dozi. A da je za to bilo "razumijevanja" i s Pfizerove strane potvrđuje vijest da je sam izraelski premijer Benjamin Netanyahu glavnog Pfizerova menadžera proglasio herojem Izraela, istaknuvši da je on ujedno i izraelski državljanin.

VIDEO Krunoslav Capak: "Morat ćemo obustaviti nova cijepljenja, 30 posto su nam smanjili isporuku."

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Da ima dima u nagađanjima da je cjepivo za EU "preusmjereno" drugima, onima moćnijima i onima koji više plaćaju, vidi se i po zadnjoj izjavi hrvatskog premijera Andreja Plenkovića koji je govoreći o nedostatku cjepiva spomenuo i englesku riječ "hijacking". Dakle, Plenković javno kaže da i on, a očito i mnogi u Bruxellesu, drže da je riječ o otmici. Pirati i gusari, koji su oteli dobar dio cjepiva namijenjenog zemljama EU, farmaceutske su kompanije i očito je riječ o tzv. big pharm imperialism, o velikom farmaceutskom imperijalizmu, terminu koji se već uvriježio među stručnjacima za sigurnost.

Oni naglašavaju da su Pfizer i Moderna jednostavno morali po nalogu američke države, a takav se nalog tamo poštuje, rezervirati veći dio proizvodnje za SAD. To je apsurdna situacija s obzirom na to da je baš EU uložio golem novac u istraživanje i razvoj cjepiva, više od milijardu eura. A ipak je u presudnom trenutku izvisio. Neke zemlje EU, pa i one moćne, već jako teško podnose taj imperijalizam. Mnogi u EU traže da se Pfizeru ili ne plati ili da se zatraže veliki penali. To će, naravno, ići teško s obzirom na to da je Pfizer trenutačno u poziciji da ucjenjuje EU.

EU javnost dodatno zbunjuju glasine da je Njemačka mimo EU, u samostalnim pregovorima s Pfizerom, za sebe posebno dogovorila 80 milijuna doza cjepiva. Tu glasinu slijedi i ona da su Nijemci počeli pregovarati i s Rusijom o nabavi cjepiva Sputnjik-V. U tom kaosu prvi su praktično reagirali Mađari, pa je Orbán u Moskvu hitno poslao ministra vanjskih poslova koji je ondje potpisao ugovor o kupnji velikih količina ruskog cjepiva. Na pitanje jesu li i u Vladi RH počeli razmišljati o sličnim alternativama, čuje se da još nisu. Jedan od bivših premijera kaže da je teško naći razlog zašto ne učiniti isto što i Mađari. Hrvatska, naime, može slobodno to učiniti, jedino ostaje otvoreno pitanje hoće li, ako uvrstimo i rusko cjepivo, EU poslije priznati taj certifikat. No to sada, kada treba spašavati živote, i nije ono najbitnije. Interpol je svojedobno upozorio kako očekuje da će u isporuci cjepiva biti kriminala, no nismo očekivali da to podrazumijeva i državni kriminal. Ovaj kaos, međutim, samo potvrđuje ono zaključeno još prošlog proljeća, da je gradnja novih pogona Imunološkog zavoda u Zagrebu nacionalni zadatak broj jedan.

U međuvremenu je Imunološki stradao i u potresu, što samo olakšava našu buduću aplikaciju za fondove EU, kojoj nakon ovako ponižavajuće otmice ne preostaje ništa drugo doli sagraditi dovoljno vlastite infrastrukture za proizvodnju cjepiva.